Η φετινή καλοκαιρινή περίοδος έχει αρχίσει με πολλά προβλήματα σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια των λουομένων και τη στελέχωση των παραλιών με ναυαγοσώστες, αναφέρει η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν αποδέχεται οποιαδήποτε έκπτωση σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, είτε αυτή αφορά τους ναυαγοσώστες είτε τους λουόμενους που επισκέπτονται τις παραλίες.

Σε ανακοίνωσή της η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ αναφέρει πως η εποχικότητα στο επάγγελμα αποτελεί αρνητικό παράγοντα για την προσέλκυση εργαζομένων στον τομέα, προσθέτοντας ότι υπάρχουν και αρκετά ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση της ασφάλειας στις παραλίες, τα οποία δεν τυγχάνουν του ορθού χειρισμού, ενώ παράλληλα υπάρχουν παρεμβάσεις που οδηγούν σε αποδυνάμωση των μέτρων ασφαλείας.

Σύμφωνα με την συντεχνία, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης, «θα πρέπει να επεκταθεί η περίοδος απασχόλησης των ναυαγοσωστών, ώστε το επάγγελμα να καταστεί πιο ελκυστικό».

Εξηγεί ότι ένας ναυαγοσώστης, ο οποίος βρίσκεται σε καθήκον και εντοπίζει λουόμενο του οποίου η ζωή κινδυνεύει, θα πρέπει μέσα σε τρία λεπτά να τον βγάλει από το νερό και να αρχίσει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, προσθέτοντας ότι ένας άνθρωπος είναι αδύνατο να μπορέσει να ανταποκριθεί μόνος του σε μια τέτοια περίπτωση, καθώς απαιτείται η βοήθεια δεύτερου ναυαγοσώστη για να ενημερώσει το ασθενοφόρο, να καλέσει βοήθεια, να φέρει τον απινιδωτή, να σκουπίσει το θύμα για να μην έχει νερό στο σώμα ώστε να τοποθετηθεί απινιδωτής και να βοηθήσει τον συνάδελφό του, ο οποίος κολύμπησε για να βγάλει το θύμα από το νερό.

«Η ανάγκη αυτή για σωστή στελέχωση φαίνεται ότι δεν γίνεται αντιληπτή από όλους, καθώς ασκούνται πιέσεις ώστε να υπάρχει στελέχωση με έναν μόνο ναυαγοσώστη, ώστε να διαφημίζονται ότι έχουν γαλάζια σημαία περισσότερες παραλίες για να προσελκύεται τουρισμός, θέτοντας το οικονομικό όφελος πάνω από την ανθρώπινη ζωή», αναφέρει.