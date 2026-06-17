Στη Λάρνακα τοποθετήθηκε η πρώτη ουκρανική μινιατούρα γλυπτού εκτός Ουκρανίας, αφιερωμένη στον διάσημο Ουκρανό ταξιδευτή και συγγραφέα Βασίλι Γκριγκόροβιτς-Μπάρσκι, ο οποίος επισκέφθηκε την Κύπρο πέντε φορές και αφιέρωσε μέρος του έργου του στο νησί.

Την ανακοίνωση έκανε η ιδρύτρια του καλλιτεχνικού έργου «Shukai», Γιούλια Μπέβζενκο. Το γλυπτό εγκαταστάθηκε με τη στήριξη του ουκρανικού πολιτιστικού κέντρου «Obiymy», το οποίο δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2022 με στόχο τη στήριξη των Ουκρανών προσφύγων και την προώθηση της ουκρανικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Γκριγκόροβιτς-Μπάρσκι, που γεννήθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα στο Κίεβο, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Ουκρανούς περιηγητές. Ταξίδεψε σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τους Αγίους Τόπους, καταγράφοντας τις εμπειρίες του σε προσωπικά ημερολόγια και βιβλία.

Η Κύπρος κατείχε ξεχωριστή θέση στα ταξίδια του, καθώς επισκέφθηκε το νησί συνολικά πέντε φορές και αφιέρωσε ειδικό βιβλίο στις εντυπώσεις και τις παρατηρήσεις του από τον τόπο.

Το «Shukai» είναι ένα καλλιτεχνικό εγχείρημα που αφηγείται την ιστορία του Κιέβου μέσα από μικρά χάλκινα γλυπτά. Κάθε μινιατούρα διαθέτει κωδικό QR, ο οποίος οδηγεί τους επισκέπτες σε ψηφιακό υλικό με πληροφορίες για το πρόσωπο ή το ιστορικό γεγονός που τιμά.



