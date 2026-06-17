Η δανική αλυσίδα ειδών σπιτιού και επίπλωσης JYSK συνεχίζει τη διεθνή της ανάπτυξη και ανακοίνωσε την είσοδό της στην κυπριακή αγορά. Σύμφωνα με το ιστολόγιο Υπερβόρειοι, τα πρώτα καταστήματα αναμένεται να ανοίξουν την άνοιξη του 2027, με μακροπρόθεσμο στόχο τη δημιουργία συνολικά δέκα καταστημάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η JYSK ιδρύθηκε το 1979 από τον Δανό επιχειρηματία Lars Larsen και σήμερα διαθέτει περίπου 3.600 καταστήματα σε όλο τον κόσμο και περισσότερους από 34.000 εργαζομένους. Τον Απρίλιο του 2025 πραγματοποίησε την τελευταία της διεθνή επέκταση στο Μαρόκο.

Στην Κύπρο, η εταιρεία σχεδιάζει αρχικά να λειτουργήσει από δύο έως τέσσερα καταστήματα, ενώ τα επόμενα χρόνια σκοπεύει να αυξήσει τον αριθμό τους σε δέκα. Όλες οι δραστηριότητες θα υπάγονται οργανωτικά στη JYSK Ελλάδας, η οποία διαθέτει ήδη σχεδόν 70 καταστήματα και καταγράφει θετική ανάπτυξη.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Rami Jensen, δήλωσε ότι η επέκταση αποτελεί μέρος του DNA της εταιρείας και εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα σκανδιναβικά προϊόντα επίπλωσης και διακόσμησης θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των Κυπρίων καταναλωτών, όπως συμβαίνει ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει έως και 80 νέες θέσεις εργασίας στην Κύπρο. Η διαδικασία στελέχωσης έχει ήδη ξεκινήσει, με τη θέση του πρώτου περιφερειακού διευθυντή να έχει προσελκύσει σχεδόν 100 ενδιαφερόμενους υποψηφίους.

Με την είσοδό της στην Κύπρο, η JYSK θα αποκτήσει παρουσία σε 50 χώρες παγκοσμίως, εκ των οποίων οι 30 λειτουργούν με ιδιόκτητα καταστήματα και οι υπόλοιπες μέσω τοπικών συνεργατών και δικαιοδόχων (franchise).

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