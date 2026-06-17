Την απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) με την οποία η πρώην διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών Άννα Αριστοτέλους τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τις 5 Δεκεμβρίου 2025, μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής υπόθεσης που εκκρεμεί εναντίον της σε σχέση με τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών, ακύρωσε το Διοικητικό Δικαστήριο.

Η απόφαση εκδόθηκε την Τετάρτη στο πλαίσιο προσφυγής που είχε καταχωρίσει η κ. Αριστοτέλους κατά της απόφασης της ΕΔΥ να την θέσει σε διαθεσιμότητα με αποκοπή των δύο τρίτων των απολαβών της.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, κατά τον ουσιώδη χρόνο αρμόδια αρχή για να εισηγηθεί τη διαθεσιμότητα της αιτήτριας δεν ήταν το Υπουργικό Συμβούλιο αλλά η Προεδρία της Δημοκρατίας, καθώς η κ. Αριστοτέλους εξακολουθούσε να υπηρετεί στην Προεδρία όταν υποβλήθηκε η σχετική πρόταση προς την ΕΔΥ.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «την 28.11.2025 που υπεβλήθη η πρόταση από το Υπουργικό Συμβούλιο, η αιτήτρια εξακολουθούσε να υπηρετεί στην Προεδρία και δεν είχε ακόμα αναλάβει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή», ενώ προστίθεται ότι «αρμόδια αρχή, για να εισηγηθεί την διαθεσιμότητα της αιτήτριας, ήταν η Προεδρία της Δημοκρατίας και όχι το Υπουργικό Συμβούλιο».

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η υποβολή της πρότασης από το Υπουργικό Συμβούλιο συνιστούσε ουσιώδες νομικό σφάλμα, αναφέροντας ότι «αναρμόδια, το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά την 28.11.2025, υπέβαλε πρόταση προς την ΕΔΥ για να τεθεί σε διαθεσιμότητα η αιτήτρια, σφάλμα το οποίο κρίνεται ως ουσιώδες, αφού αφορά σε αναρμοδιότητα διοικητικού οργάνου». Παράλληλα, σημειώνεται ότι «η παράβαση θεωρείται ουσιώδης».

Σε άλλο σημείο της απόφασης αναφέρεται ότι η υποβολή πρότασης από την αρμόδια αρχή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νομιμότητα της διαδικασίας, με το Δικαστήριο να αναφέρει ότι η μη τήρησή της συνιστά «παράβασις ουσιώδους τύπου διατεταγμένου περί την ενέργειαν της πράξεως», χωρίς την οποία «η έκδοση της πράξεως δεν μπορεί να γίνει νομίμως».

Καταλήγοντας, το Δικαστήριο έκρινε ότι η προσφυγή επιτυγχάνει και ακύρωσε την προσβαλλόμενη απόφαση δυνάμει του άρθρου 146.4(β) του Συντάγματος.

Παράλληλα, ο δικηγόρος της κ. Αριστοτέλους, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, απέστειλε σήμερα επιστολή προς τη Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρει ότι «με βάση την εν λόγω απόφαση, η διαθεσιμότητα της έχει ακυρωθεί» και ζητεί όπως η πελάτιδά του τοποθετηθεί άμεσα στην αντίστοιχη οργανική θέση Γενικού Διευθυντή.

Πηγή: ΚΥΠΕ