Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Αμμοχώστου ανακοίνωσε πως «καταγράφει σημαντική πρόοδο στην ολοκλήρωση αιτήσεων αδειοδότησης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσπάθεια που καταβάλλεται για την επιτάχυνση των διαδικασιών, τη μείωση των καθυστερήσεων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών». Συγκεκριμένα υο ποσοστό ολοκλήρωσης ανέρχεται σε 74,72%.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που έχουν ληφθεί ανέρχεται στις 4.514, ενώ, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 3.373 αιτήσεις αδειοδότησης, εκ των οποίων 1.804 πολεοδομικές και 1.569 οικοδομικές. Το ποσοστό ολοκλήρωσης ανέρχεται σε 74,72%».

Σημειώνεται πως «ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η ανάλυση των αιτήσεων που έχουν ολοκληρωθεί. Από τις 3.373 ολοκληρωμένες αιτήσεις, οι 3.191, ποσοστό 94,60%, έχουν εγκριθεί, μόλις 149, ποσοστό 4,42%, έχουν απορριφθεί, ενώ 33 ποσοστό 0,98% έχουν αποσυρθεί».

Αναφέρεται ότι «το χαμηλό ποσοστό απορρίψεων καταδεικνύει ότι η προσπάθεια του Οργανισμού δεν περιορίζεται στην απλή διεκπεραίωση αιτήσεων, αλλά επικεντρώνεται στην ουσιαστική εξέταση και καθοδήγηση των διαδικασιών, με στόχο, όπου είναι δυνατόν, την έκδοση αδειών και την εξυπηρέτηση των πολιτών, χωρίς να επηρεάζεται η ορθότητα και η νομιμότητα της διαδικασίας».

Σημειώνεται πως «ενθαρρυντικά είναι και τα στοιχεία που αφορούν την πορεία του 2026. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 926 άδειες, σε σύγκριση με 602 άδειες που είχαν ολοκληρωθεί κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η αύξηση αυτή, η οποία ανέρχεται σε 53,82%, καταδεικνύει τη σημαντική επιτάχυνση που επιτυγχάνεται στις διαδικασίες αδειοδότησης».

Αναφέρεται ότι «τα μηνιαία στοιχεία επιβεβαιώνουν επίσης τη θετική πορεία. Τον Μάιο του 2026 καταγράφηκε αύξηση 24,11% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αύξηση 59,84% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους».

Παράλληλα, «συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η προσπάθεια ολοκλήρωσης των φυσικών φακέλων που παραλήφθηκαν από τον Οργανισμό, όπου μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 797, εκ των οποίων 387 πολεοδομικοί και 410 οικοδομικοί».

Αναφέρεται ότι «η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη συστηματική ενίσχυση των διαδικασιών εξέτασης αιτήσεων, τη βελτίωση του εσωτερικού συντονισμού, καθώς και τη συνεχή προσπάθεια του προσωπικού του Τμήματος Αδειοδότησης για ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών».

Ο ΕΟΑ Αμμοχώστου «συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων, με στόχο τη μείωση των εκκρεμοτήτων, την ενίσχυση της διαφάνειας και την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών του. Η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης αποτελεί βασική προτεραιότητα του Οργανισμού, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών της επαρχίας Αμμοχώστου», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ