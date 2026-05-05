Ογδόντα πέντε προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά των καταναλωτών εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ την εβδομάδα που άρχισε στις 27 Απριλίου και έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα Safety Gate,(Δελτίο 17), σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή που δημοσιοποιεί σύνδεσμο με τα Επικίνδυνα Προϊόντα αυτά και το είδος κινδύνου που αφορά στο κάθε ένα.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται πως τα προϊόντα αυτά για σκοπούς ελέγχου της κυπριακής αγοράς, κατανεμήθηκαν ως ακολούθως, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή 19 προϊόντα, στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 8 προϊόντα, στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 25 προϊόντα, στο Τμήμα Περιβάλλοντος 16 προϊόντα, στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών 8 προϊόντα, στις Υγειονομικές Υπηρεσίες 5 προϊόντα, στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών 4 προϊόντα.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους οικονομικούς φορείς, σε περίπτωση που διαθέτουν ή έχουν διαθέσει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, να ειδοποιήσουν άμεσα την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Περαιτέρω, καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα επιστρέψουν στο κατάστημα, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί και να ενημερώσουν την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Πηγή: ΚΥΠΕ