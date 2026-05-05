Η Φρεγάτα (ΦΓ) ΕΛΛΗ συμμετείχε πρόσφατα σε συνεκπαίδευση με μονάδες της Εθνικής Φρουράς της Κυπριακής Δημοκρατίας στην θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, αναφέρει ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ).

Σύμφωνα με το ΓΕΕΦ, στη συνεκπαίδευση συμμετείχε η Εθνική Φρουρά με το Περιπολικό Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΑΘ) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ και τα Παράκτια Περιπολικά (ΠΠ) ΤΣΟΜΑΚΗΣ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ και ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Συμμετείχαν επίσης τα Σκάφη Ανορθόδοξου Πολέμου (ΣΑΠ) ΠΑΝΑΓΟΣ και ΑΓΑΘΟΣ της Διοίκησης Ναυτικού, καθώς και ένα ελικόπτερο AW-139 της 460 Μοίρας Έρευνας – Διάσωσης της Διοίκησης Αεροπορίας.

Όπως σημειώνει το ΓΕΕΦ, κατά τη διάρκεια της συνεκπαίδευσης εκτελέστηκαν γυμνάσια επικοινωνιών, ασύμμετρης απειλής, προχωρητικών ελιγμών και προσαπονηώσεων ελικοπτέρου.

Η εν λόγω συνεκπαίδευση συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας, καθώς και της διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ