Σε πολύ άσχημη κατάσταση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της Αθηένου μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε δύο κτηνοτροφικές μονάδες με πρόβατα, το περασμένο Σάββατο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Κυριάκος Καρεκλάς, εγείροντας θέμα μη θανάτωσης ζώων που έχουν νοσήσει στο παρελθόν, εμβολιάστηκαν και τώρα έχουν πλεον αντισώματα.

Πρόσθεσε ότι «από την αρχή του εντοπισμού αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικές μονάδες στην επαρχία Λάρνακας, ο Δήμος Αθηένου και οι κτηνοτρόφοι έλαβαν και συνεχίζουν να λαμβάνουν αρκετά προληπτικά μέτρα, ούτως ώστε να μην περάσουμε και εμείς από αυτό το κακό, το οποίο δυστυχώς ήρθε τώρα και μας βρήκε».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Καρεκλάς είπε πως «έχουν μολυνθεί πρόβατα, ωστόσο ευτυχώς δεν υπάρχουν κρούσματα σε αγελάδες που είναι άλλος ένας μεγάλος τομέας της κτηνοτροφίας στην Αθηένου».

«Είναι περισσότερες από δύο οι μονάδες που έχουν μολυνθεί» ανέφερε και εξήγησε ότι «τα ζώα των μονάδων αυτών είχαν νοσήσει στο παρελθόν και μετά τον εμβολιασμό τους έχουν δημιουργηθεί στον οργανισμό τους αντισώματα».

Σημείωσε ακόμα ότι «αυτή τη στιγμή τα ζώα στις δύο μονάδες δεν έχουν τον ιό, είναι υγιέστατα, απλώς νόσησαν στο παρελθόν, αλλά σύμφωνα με τον Κανονισμό που υπάρχει, πρέπει να θανατωθούν. Αυτό είναι κάτι που δεν αντιλαμβανόμαστε, αφού τα ζώα αυτά έχουν αναπτύξει φυσική λοίμωξη πριν από κάποιο διάστημα» είπε.

Ανέφερε επίσης πως «το πρωί είχε συνάντηση με εκπροσώπους του Τμήματος Γεωργίας, του Κτηνιατρείου, των Αγροτικών Οργανώσεων και των κτηνοτρόφων της Αθηένου. Ένας από τους κτηνοτρόφους μας έθεσε το ερώτημα γιατί να θανατωθούν τα ζώα αυτά και εισηγήθηκε να γίνεται κάθε εβδομάδα PCR για έλεγχο του ιού και σε περίπτωση που νοσήσουν να θανατωθούν την ίδια μέρα».

Σε άλλη ερώτηση ο Δήμαρχος Αθηένου απάντησε πως «τα ζώα αυτά έχουν εμβολιαστεί και όταν έγιναν οι αναλύσεις αυτές τις μέρες διεφάνη ότι έχουν αντισώματα στον ιό, κάτι που σημαίνει πως νόσησαν σε κάποιο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τώρα τα ζώα αυτά δεν νοσούν, ωστόσο όπως έχουμε ενημερωθεί κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης, θα πρέπει να θανατωθούν».

Σημείωσε ακόμα πως «ο λόγος που έλαβε την πρωτοβουλία για πραγματοποίηση της σημερινής σύσκεψης είναι γιατί μερικές χιλιάδες ζώα, θα πρέπει να θανατωθούν. Η ερώτηση όμως που υπάρχει είναι που θα ταφούν όλα αυτά τα ζώα» είπε.

Πρόσθεσε ότι «είμαστε σε επαφή με το Κτηματολόγιο και ορισμένα από τα άτομα που συμμετείχαν στην πρωινή σύσκεψη μετέβησαν σε περιοχές προκειμένου να εντοπιστεί κρατική γη που να είναι μακριά από την Αθηένου, τους Τρούλλους και το Αβδελλερό και να μην επηρεάζουν τα υπόγεια ύδατα, για να ταφούν αυτά τα ζώα».

Κληθείς να αναφέρει πόσες οικογένειες κτηνοτρόφων επηρεάζονται από τη θανάτωση των ζώων, ο κ. Καρεκλάς απάντησε πως «είναι περίπου 6-7 οικογένειες. Είμαστε όλοι πάρα πολύ στενοχωρημένοι, ειδικά γι’αυτές τις οικογένειες οι οποίες ζουν από τη κτηνοτροφία εδώ και χρόνια και ξαφνικά σήμερα θα βρεθούν χωρίς δουλειά» σημείωσε.

Ο Δήμαρχος Αθηένου είπε επίσης πως «μπορεί σ’ αυτές τις οικογένειες να δοθούν από το κράτος αποζημιώσεις οι οποίες να είναι και ικανοποιητικές, ωστόσο η ζωή τους έχει αναστατωθεί και μαζί με αυτούς και όλοι οι Αθηενίτες».

«Κοντά σε μία από τις κτηνοτροφικές μονάδες που νόσησαν βρίσκεται και φάρμα με αγελάδες και ευελπιστούμε ότι τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα είναι αρνητικά για να καταφέρουμε τουλάχιστον να γλυτώσουμε τα συγκεκριμένα ζώα και να αποφύγουμε άλλες συνέπειες στο μέλλον», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ