Το Λύκειο Σολέας Ευρύχου αποτελεί παράδειγμα σύγχρονης εκπαιδευτικής πράξης, είπε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, σε χαιρετισμό της στην εκδήλωση ονοματαδοσίας της αίθουσας έρευνας- καινοτομίας «Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου» του σχολείου.

«Εδώ βλέπουμε παιδιά που μαθαίνουν χαρούμενα, εκπαιδευτικούς που εμπνέουν και ένα κλίμα που καλλιεργεί δημιουργία και εξέλιξη. Ενδεικτικά και μόνο σημειώνω ότι στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας τίθεται η έγκαιρη και πλήρης στελέχωση των εκπαιδευτηρίων όλων των βαθμίδων, η διατήρηση της λειτουργίας ολιγάριθμων τμημάτων καθώς και η ποικιλότροπη οικονομική ενίσχυση των δραστηριοτήτων τους», πρόσθεσε.

Όπως είπε η Υπουργός, «είναι με ξεχωριστή χαρά που βρίσκομαι ξανά στο Λύκειο Σολέας Ευρύχου».

«Στο σχολείο, στο οποίο βλέπουμε την μεταρρύθμιση να αποκτά υπόσταση και περιεχόμενο μέσα στην καθημερινότητα του. Βλέπουμε την σύγχρονη παιδαγωγική σκέψη και τις δεξιότητες να πλαισιώνουν την ύλη, με εξαίρετη διασύνδεση και πρωτοβουλίες".

Αυτό, είπε, "θέτει τα παιδιά πρωταγωνιστές στη σχολική πραγματικότητα και αναδεικνύει το ρόλο των εκπαιδευτικών ως φορέων έμπνευσης και ώθησης. Αυτό είναι το πλαίσιο για το σύγχρονο σχολείο για το οποίο εργαζόμαστε. Και εδώ στο δικό σας σχολείο , εσείς όλοι – εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και μαθήτριες – έχετε δημιουργήσει μια στέρεα βάση, πρότυπο, για το σχολείο που όλοι οραματιζόμαστε».

Είπε, παράλληλα, ότι στέκεται ενώπιον τους με συγκίνηση.

«Η πρωτοβουλία σας – η πολύ τιμητική στο πρόσωπο μου – με γεμίζει με έντονα συναισθήματα αλλά και τεράστια δύναμη, αντάξια του οράματος που θέσαμε από την πρώτη ημέρα και καθημερινά εργαζόμαστε για την υλοποίηση του. Αυτή η τιμή αντανακλά τον σχεδιασμό, την στρατηγική και το έργο που οικοδομούμε ως κυβέρνηση για την εκπαίδευση. Αντανακλά τις αξίες που όλοι μαζί υπηρετούμε προς όφελος των παιδιών μας. Και για αυτό ακριβώς, την εκλαμβάνω πρωτίστως ως ευθύνη», πρόσθεσε.

Η Υπουργός αφού τόνισε τα έντονα συναισθήματα που βιώνει σήμερα, σημείωσε ότι η ευρύτερη περιοχή της Σολέας αποτελεί για την ίδια ένα τόπο ξεχωριστό.

«Η επίσκεψή μου στο σχολείο σας την περασμένη χρονιά, μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά τον ζήλο των παιδιών, την αφοσίωση των εκπαιδευτικών και το ουσιαστικό έργο που επιτελείται εδώ. Κυρίως, μου έδωσε την ευκαιρία να ακούσω τις πολύτιμες εισηγήσεις σας και να δημιουργήσω μία ειλικρινή σχέση με τη διεύθυνση, την εκπαιδευτική και τη μαθητική κοινότητα, τους γονείς και τους φορείς που πλαισιώνουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας".

Η απόφαση σας, πρόσθεσε, " να δώσετε το όνομά μου στη νέα αίθουσα καινοτομίας με τιμά βαθιά και με συγκινεί. Ταυτόχρονα, ενισχύει ακόμη περισσότερο το αίσθημα ευθύνης μου απέναντι σε σάς και απέναντι στη νέα γενιά του τόπου μας".

Σήμερα, είπε η Υπουργός, νιώθει ότι αναγνωρίζεται η αγάπη και η έγνοια που τρέφει για την Παιδεία.

«Και αισθάνομαι πραγματικά ευγνώμων για την τιμή που μου κάνετε. Αισθάνομαι μια πρόσθετη ευθύνη, να συνεχίσουμε απερίσπαστοι, μαζί με τους συνεργάτες μου, με ακόμη μεγαλύτερη προσήλωση το έργο μας για μια Παιδεία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, των παιδιών και των εκπαιδευτικών μας. Η σημερινή τιμή αντανακλά σε όλους όσοι εργάζονται καθημερινά προς αυτή την κατεύθυνση», συμπλήρωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε η Υπουργός, «υιοθετήσαμε ως δικό μας το όραμα του σχολείου για τη δημιουργία της αίθουσας που εγκαινιάζουμε σήμερα».

«Η αίθουσα έρευνας και καινοτομίας είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του σχολείου που οικοδομούμε. Είναι μια ουσιώδης πτυχή της μεταρρύθμισης που υλοποιούμε. Είναι μια πρότυπη εφαρμογή της μετάβασης από την γνωσιοκεντρική παιδεία, στο σχολείο που ενδυναμώνει και δίνει ενεργό ρόλο στις δεξιότητες. Είναι μέρος της παιδείας που αλλάζει και γίνεται καλύτερη για τα παιδιά και τη χώρα μας. Η αίθουσα, αναβαθμίζοντας, τις υποδομές του εκπαιδευτηρίου, ανταποκρίνεται στον απαιτούμενο ψηφιακό μετασχηματισμό της μάθησης, με την προοπτική να καταστεί κέντρο γνώσης για την περιοχή. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει υλοποίηση ενός σημαντικού στόχου για το άνοιγμα του σχολείου προς την κοινωνία», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η αίθουσα είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα εργαλεία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ευνοεί την έρευνα, την καινοτομία και τη σύνδεση της γνώσης με την πράξη.

«Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς να πειραματιστούν, να συνεργαστούν, να δημιουργήσουν. Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και να εξελίξουν ουσιαστικές δεξιότητες», ανέφερε.

Είπε, παράλληλα, ότι ιδιαίτερη αξία έχουν οι δράσεις και οι συνέργειες που έχουν αναπτυχθεί, με φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

«Αυτές οι συνεργασίες αποδεικνύουν ότι το σχολείο μπορεί να είναι ανοιχτό, διασυνδεδεμένο και ζωντανό κύτταρο γνώσης. Και είμαστε, ειλικρινά, χαρούμενοι, αφού οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριες, έχουν αποκτήσει τον δικό τους χώρο. Ένα χώρο αλληλεπίδρασης, στον οποίο αξιοποιούν τις ικανότητές τους, στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής, της τέχνης και των μαθηματικών. Κυριότερα νιώθουμε περήφανοι για τις καινοτόμες ιδέες των παιδιών και τα επωφελή αποτελέσματα της εφαρμογή τους, για τη σχολική, την τοπική αλλά και την ευρύτερη κοινωνία», πρόσθεσε.

Απευθυνόμενη στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά, η Υπουργός είπε: «Σας χαιρόμαστε και νιώθουμε πραγματικά περήφανοι. Το σχολείο σας αποτελεί παράδειγμα σύγχρονης εκπαιδευτικής πράξης».

«Εδώ βλέπουμε παιδιά που μαθαίνουν χαρούμενα, εκπαιδευτικούς που εμπνέουν και ένα κλίμα που καλλιεργεί δημιουργία και εξέλιξη. Στο πλαίσιο της συνολικής μας μεταρρυθμιστικής πολιτικής για την εκπαίδευση, το Λύκειο Σολέας Ευρύχου, λειτουργεί με πρότυπη εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών, σε ένα περιβάλλον μάθησης αντάξιο των αναγκών της νέας εποχής. Εδώ βλέπουμε το σχολείο που θέλουμε. Ένα περιβάλλον στο οποίο καλλιεργείται μια σύγχρονη μαθησιακή κουλτούρα. Ένα σχολείο που καλλιεργεί δεξιότητες, συνεργασία, δημιουργικότητα και κριτική σκέψη», σημείωσε.

Αυτό, είπε, είναι το όραμά του.

«Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που διαμορφώνει ολοκληρωμένους πολίτες, με γνώσεις, αξίες και ικανότητες. Ένα σχολείο ανοιχτό, δίκαιο και συνδεδεμένο με την κοινωνία. Ένα σχολείο που διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά και ενισχύει την ελευθερία της σκέψης και δυνατότητα κάθε παιδιού να θέτει και να επιτυγχάνει υψηλούς στόχους, ανεξαρτήτως αφετηρίας. Σε αυτή την αμετάκλητη πολιτική βάση, υλοποιούμε ένα συνεκτικό και τεκμηριωμένο σχέδιο μεταρρυθμίσεων, το οποίο προχωρά με σαφή βήματα και μετρήσιμα αποτελέσματα», συμπλήρωσε.

Ανέφερε, ακόμη, ότι η αναβάθμιση των υποδομών, η ενίσχυση της ποιότητας της διδασκαλίας, η ψηφιακή μετάβαση, η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων, η ενίσχυση της συμπερίληψης και η διασφάλιση της ασφάλειας στα σχολεία αποτελούν στοιχεία μιας ενιαίας στρατηγικής για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.

«Η παρουσία μου σήμερα στην περιοχή Σολέας μου επιτρέπει να τονίσω το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδεικνύουμε για τα παιδιά που μένουν στην ύπαιθρο και σε απομακρυσμένες περιοχές. Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που προκύπτουν, επιδεικνύουμε επιστάμενο ενδιαφέρον, όσον αφορά, τόσο την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η μαθητική κοινότητα όσο και τη διασφάλιση του δικαιώματος της ισότιμης φοίτησης και πρόσβασης στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Η ισότητα στην εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα και υποχρέωση», πρόσθεσε.

Σημείωσε, ενδεικτικά, ότι στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων τους τίθεται η έγκαιρη και πλήρης στελέχωση των εκπαιδευτηρίων όλων των βαθμίδων, η διατήρηση της λειτουργίας ολιγάριθμων τμημάτων καθώς και η ποικιλότροπη οικονομική ενίσχυση των δραστηριοτήτων τους.

«Την ίδια πολιτική, τηρούμε όσον αφορά άλλους εκπαιδευτικούς τομείς, υπηρεσίες, προγράμματα και διευκολύνσεις, όπως, ανάμεσα σε άλλα, τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης. Στον ίδιο βαθμό, μεριμνούμε για την ενίσχυση και τη μετεξέλιξη των υφιστάμενων εκπαιδευτηρίων και τη λειτουργία νέων με βάση τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες της κάθε περιφέρειας. Εξίσου, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της νέας γενιάς, προσχωρούμε με την αναβάθμιση και την αξιοποίηση υφιστάμενων χώρων, θέλοντας να ενισχύσουμε τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, μάθησης, άθλησης και απασχόλησης», ανέφερε.

Ευχαρίστησε, παράλληλα, τις διευθύνσεις, τους εκπαιδευτικούς και τις εκπαιδευτικούς αλλά και τους τοπικούς φορείς για τη συνεργασία και την αφοσίωσή τους.

«Μαζί μπορούμε να δίνουμε λύσεις και να δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά», είπε.

Η Υπουργός επαίνεσε για ακόμη μία φορά τη διεύθυνση, το εκπαιδευτικό και το λοιπό προσωπικό του σχολείου.

«Ο ρόλος σας είναι καθοριστικός για την πρόοδο και την ευημερία των παιδιών μας. Η συνέπεια και ο επαγγελματισμός σας, διαμόρφωσαν ένα περιβάλλον μάθησης με υψηλές αποδόσεις αλλά και ουσιαστική στήριξη προς κάθε παιδί. Είμαι βέβαιη ότι μέσα από τη δική σας συνέπεια, το σχολείο θα συνεχίσει να αναδεικνύεται σταθερός πυλώνας διαμόρφωσης πολιτών με αξίες, γνώσεις και κοινωνική ευθύνη», επισήμανε.

Απευθυνόμενη προς τα παιδιά, η κ. Μιχαηλίδου είπε: «Στα πρόσωπά σας βλέπουμε το μέλλον της Κύπρου. Ένα μέλλον που χρειάζεται ανθρώπους δημιουργικούς, με σκέψη, τόλμη και όραμα. Έχουμε χρέος να σας δώσουμε όλα τα εφόδια για να προχωρήσετε μπροστά και να συμβάλετε στην πρόοδο του τόπου μας».

«Η αίθουσα που εγκαινιάζουμε σήμερα είναι ένας χώρος γνώσης, δημιουργίας και ευκαιριών. Αξιοποιήστε τον. Δημιουργήστε. Εξελιχθείτε. Συνεχίστε να ονειρεύεστε, να θέτετε στόχους και να αγωνίζεστε για να τους πετύχετε. Να είστε παρόντες. Να είστε τολμηροί. Να είστε δημιουργοί. Η σημερινή ονοματοδοσία είναι για μένα μια υπενθύμιση ευθύνης. Μια δέσμευση ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια Παιδεία που αξίζει στα παιδιά μας. Γιατί μέσα από σας προχωρά η Κύπρος μας», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ