Την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού αποφάσισαν η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας, Μαργαρίτης Σχοινάς, στο πλαίσιο διμερούς συνάντησής τους, την Τρίτη στη Λευκωσία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των αρμόδιων Υπουργείων των δύο χωρών.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο της συνάντησης εξετάστηκε η κτηνιατρική κρίση του αφθώδους πυρετού, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στην ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών, στη βάση του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου.

Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η συστηματική ανταλλαγή επιδημιολογικών δεδομένων για τη συνεχή αξιολόγηση της κατάστασης, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κτηνιατρικών υπηρεσιών και επιστημονικών ομάδων σε τεχνικό επίπεδο.

Συμφωνήθηκε επίσης η περαιτέρω ανάδειξη της ανάγκης εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας και των περιορισμών, με πλήρη ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, καθώς και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την επιτήρηση και διαχείριση εστιών της νόσου, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών απολύμανσης, ελέγχων μετακινήσεων και υγειονομικής διαχείρισης.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη διαμόρφωση κοινής προσέγγισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της συνολικής ανταπόκρισης και τη διεκδίκηση στήριξης όπου απαιτείται, καθώς και στη διερεύνηση συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης, τεχνικής υποστήριξης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Τέλος, συζητήθηκε η ανάγκη στήριξης του κτηνοτροφικού τομέα, με έμφαση στη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητά του, καθώς και η παροχή συντονισμένης ενημέρωσης προς τους κτηνοτρόφους με σαφείς οδηγίες για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ