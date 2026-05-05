Βλάβη στο σύστημα ύδρευσης διαμερίσματος Αγλαντζιάς παρουσιάστηκε σήμερα Τρίτη , η οποία αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, σύμφωνα με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας (ΕΟΑ) με αποτέλεσμα να παρατηρείται χαμηλή πίεση νερού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «τα συνεργεία του Οργανισμού βρίσκονται ήδη επί ποδός και εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης ενώ η πλήρης αποκατάσταση της υδροδότησης αναμένεται μέχρι το απόγευμα».

Ο ΕΟΑ εκφράζει τέλος τις απολογίες του για την ταλαιπωρία.