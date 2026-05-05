Σαφείς αιχμές για τον τρόπο διαχείρισης του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς σε σχέση με το βιβλίο «Κράτος Μαφία» άφησε ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», ενώ τοποθετήθηκε και για την υπόθεση Σάντη.

Αναφερόμενος στο πόρισμα, ο κ. Δρουσιώτης σημείωσε ότι τα δεδομένα που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα επιβεβαιώνουν, όπως είπε, τη θέση που διατύπωνε εδώ και καιρό ότι «έγινε μια σοβαρή δουλειά», επισημαίνοντας πως «τρεις χιλιάδες σελίδες πορίσματος μιλούν από μόνες τους».

Όπως εξήγησε, το βιβλίο «Κράτος Μαφία» αριθμεί περίπου 300 σελίδες, εκ των οποίων, κατά την εκτίμησή του, περίπου 100 περιλαμβάνουν ζητήματα προς διερεύνηση.

Παρά ταύτα, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την ανακοίνωση της Αρχής, αν και δηλώνει ικανοποιημένος από το ίδιο το αποτέλεσμα της έρευνας. «Εξ αρχής γνώριζα, από την εμπειρία μου και τις περίπου 30 ώρες κατάθεσης που έχω δώσει, πόσο σοβαρή δουλειά γινόταν και πόσα τεκμήρια έχω καταθέσει προσωπικά», ανέφερε.

Εξέφρασε ωστόσο διαφωνία με το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα το περιεχόμενο του πορίσματος ή έστω μια σύνοψη, κάνοντας λόγο για πρακτική που δεν συνάδει με προηγούμενες περιπτώσεις. Όπως είπε, πορίσματα όπως εκείνο Πολυβίου, για τον Συνεργατισμό και για τους αερόσακους Takata, δημοσιοποιήθηκαν άμεσα.

«Πρόκειται για θέμα τεράστιου δημόσιου συμφέροντος και ενδιαφέροντος. Θα έπρεπε να δοθεί ολόκληρο στη δημοσιότητα. Αν αυτό θεωρήθηκε δύσκολο, τουλάχιστον να δοθεί άμεσα μια σύνοψη», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν έχει δει το πόρισμα, αλλά εκτιμά πως περιλαμβάνει σοβαρά ζητήματα και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες.

«Δεν μπορεί μια Αρχή να συντάσσει πόρισμα 3.000 σελίδων και να καταλήγει ότι πρόκειται για φαντασιώσεις. Αυτό δεν κάνει νόημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι από τη δική του εμπειρία και τα στοιχεία που έχει καταθέσει, αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση Σάντη, ο κ. Δρουσιώτης δήλωσε ότι δεν έχει κληθεί εκ νέου από τις ανακριτικές αρχές, πέραν μίας κατάθεσης που έδωσε στο παρελθόν.

Θέτοντας ερωτήματα για τη φύση της διερεύνησης, διερωτήθηκε ποιο είναι το αδίκημα, ποιος είναι ο μάρτυρας και ποιος ο κατηγορούμενος, υπονοώντας αντιφάσεις στη διαδικασία.

Ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί κατασκευασμένων στοιχείων, κάνοντας λόγο για «γελοιότητες», ενώ υποστήριξε ότι διαθέτει χιλιάδες μηνύματα τα οποία έχει αναλύσει.

Κατηγόρησε δε την Αστυνομία ότι επιχείρησε εξαρχής να οδηγηθεί σε συγκεκριμένο συμπέρασμα, υποστηρίζοντας ότι «ξεκίνησαν έρευνα για να επιβεβαιώσουν ότι είναι πλαστά» τα στοιχεία, ενώ έκανε λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων ενόψει εκλογών.

«Σε τρεις εβδομάδες επιχειρούν να καταλήξουν σε συμπεράσματα, όταν για άλλο πόρισμα χρειάστηκαν δύο χρόνια εργασίας από πέντε ερευνητές», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι διαρρέονται καθημερινά πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης.

Καταλήγοντας, έκανε λόγο για δημιουργία «πλασματικής εικόνας» και προσπάθεια επηρεασμού της κοινής γνώμης, τονίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές «δεν τιμούν ούτε τους θεσμούς, ούτε την Αστυνομία, ούτε και τον Τύπο».