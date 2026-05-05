Το Υπουργείο Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη ότι αριθμός στρατευσίμων δεν προχώρησε στη δημιουργία προφίλ ως Φυσικό Πρόσωπο και στη ταυτοποίησή του, με αποτέλεσμα να μην έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην ψηφιακή υπηρεσία «e - Κατάταξη» για την υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων Επιλογής, ανακοινώνει ότι η εν λόγω ψηφιακή υπηρεσία, θα επαναλειτουργήσει από τις 07:00 της 7ης Μαΐου 2026 έως τις 00:00 της 8ης Μαΐου 2026.

2. Οι Δηλώσεις Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων, υποβάλλονται μέσω της Κυβερνητικής Πύλης https://www.gov.cy, στη θεματική ενότητα «Στράτευση» και ακολουθώντας τη διαδρομή «Στρατολογία→e - Κατάταξη».

3. Μετά από συνεννόηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με το Υπουργείο Άμυνας, στρατεύσιμοι οι οποίοι δεν προχώρησαν στην ταυτοποίηση του προφίλ τους, δύναται να παρευρεθούν σε αυτά για εξυπηρέτηση, χωρίς τη διευθέτηση ραντεβού.

4. Στρατεύσιμοι οι οποίοι δεν προχώρησαν στην υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων Επιλογής και εξασφάλισαν Σημείωμα Πρόσκλησης Κατάταξης από τα Στρατολογικά Γραφεία, θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή της και

μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας «e - Κατάταξη».