Τον δρόμο της Δικαιοσύνης πήρε η υπόθεση της 61χρονης λογίστριας, η οποία κατηγορείται για την κατάχρηση 2.088.000 ευρώ από την εργοδοτική της εταιρεία στη Λεμεσό.

Υπενθυμίζεται ότι η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε μετά από καταγγελία επιχειρηματία, ο οποίος, μετά από λογιστικό έλεγχο σε μία από τις εταιρείες που διαχειριζόταν η 61χρονη, διαπίστωσε ότι η ύποπτη φέρεται να υπεξαίρεσε το χρηματικό ποσό που αγγίζει τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Ακολούθως, κατά τη διάρκεια της έρευνας από την ανακριτική ομάδα του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού, προέκυψε και νέα καταγγελία εις βάρος της για το ποσό των 300.000 ευρώ.

Αστυνομικές πληροφορίες αναφέρουν ότι από τη διερεύνηση προέκυψε ότι το συνολικό ποσό της υπεξαίρεσης έφτασε τα 2.088.000 ευρώ.

Σε σχέση με τον τρόπο δράσης της 61χρονης, πληροφορίες αναφέρουν ότι τα χρήματα φέρεται να μεταφέρονταν είτε μέσω εμβασμάτων σε λογαριασμούς εταιρείας που ανήκει σε συγγενικά πρόσωπα της ύποπτης, είτε μέσω επιταγών σε άλλα πρόσωπα.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, η Αστυνομία έλαβε καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα, ενώ διεξήγαγε ενδελεχή οικονομική έρευνα, η οποία περιελάβανε το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, έρευνες στο Κτηματολόγιο, καθώς και σε εταιρείες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ύποπτη.

Σημειώνεται ότι η 61χρονη εργαζόταν στο λογιστήριο για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Διαβάστε επίσης: Λεμεσός: Λογίστρια άρπαξε πάνω από 300.000 ευρώ από εταιρία