Η Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση εκφράζοντας «βαθιά ανησυχία» για τις εκδηλώσεις που διοργανώνουν ρωσικές οργανώσεις σε διάφορες κυπριακές πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Λευκωσία, από τις 6 έως τις 9 Μαΐου 2026, με αφορμή την επονομαζόμενη «Ημέρα της Νίκης».

Στην ανακοίνωσή της, η Πρεσβεία χαρακτηρίζει τις ρωσικές εκδηλώσεις ως «μονομερή και παραποιημένη» παρουσίαση της ιστορίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως αναφέρει, οι εκδηλώσεις αυτές «εστιάζουν αποκλειστικά στον ρωσικό ηρωισμό», ενώ «σκόπιμα διαγράφουν» τη σημαντική συμβολή της Ουκρανίας και τις θυσίες άλλων εθνών της αντιχιτλερικής συμμαχίας.

Η Πρεσβεία υπογραμμίζει ότι τέτοιες εκδηλώσεις «δοξάζουν τον ρόλο της Ρωσίας» στον πόλεμο, αγνοώντας ή υποβαθμίζοντας τις θυσίες της Ουκρανίας, και αυτό συμβαίνει «ενώ η Ρωσία συνεχίζει την πλήρη κλίμακας εισβολή της κατά της Ουκρανίας από το 2014 και την κλιμάκωσή της το 2022».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εκδηλώσεις αυτές «νομιμοποιούν ρεβιζιονιστικές αφηγήσεις» που δικαιολογούν τον πόλεμο, υποβαθμίζουν τα εγκλήματα πολέμου και διαβρώνουν τη διεθνή αλληλεγγύη προς την Ουκρανία.Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον «Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο» στη Λευκωσία και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης, τα οποία, όπως τονίζεται, λειτουργούν ως «αγωγοί προπαγάνδας», διαδίδοντας «παραποιημένες αφηγήσεις» που δικαιολογούν τις ενέργειες της Ρωσίας και την «δολοφονία αμάχων».

Η Πρεσβεία εκφράζει την πεποίθηση ότι ο κυπριακός λαός έχει επιλέξει να ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια, βασισμένος στις αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, και απορρίπτει κάθε σύνδεση με «ολοκληρωτικά καθεστώτα όπως αυτό του Πούτιν».

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η Πρεσβεία καλεί τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, την κυπριακή κοινωνία και τους ευρωπαίους εταίρους να λάβουν «άμεσα και πιο ισχυρά μέτρα» για να αποτρέψουν τη διάδοση της ρωσικής προπαγάνδας και των ιστορικών παραποιήσεων στο κυπριακό έδαφος, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Κύπρου ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανακοίνωση της ουκρανικής Πρεσβείας έρχεται λίγες ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες ρωσικές εκδηλώσεις και αναδεικνύει τις εντάσεις που προκαλεί η χρήση ιστορικών επετείων για πολιτική προπαγάνδα εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.



