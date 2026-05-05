Στη σύλληψη επτά προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως, μεταξύ άλλων, για διάρρηξη και κλοπή, μαχαιροφορία, βία στην οικογένεια, καθώς και επίθεση εναντίον αστυνομικού, προχώρησε χθες βράδυ η Αστυνομία, στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων, ενώ, παράλληλα, προέβη σε 195 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας.

Σε ανακοίνωση, η Αστυνομία αναφέρει ότι «έντονη ήταν η παρουσία και δράση της το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού».

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 418 οχήματα και ελέγχθηκαν 608 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά.

Επιπλέον, διενεργήθηκαν παράλληλα 33 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες.

Η Αστυνομία αναφέρει, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 195 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και έξι διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας και προσθέτει ότι στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν τέσσερα οχήματα.

Σημειώνει ότι από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, ξεχωρίζουν οι 36 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 68 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγινε ένας έλεγχος οδηγού. Κατά τους ελέγχους καταγγέλθηκε ένας οδηγός για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Τέλος, η Αστυνομία αναφέρει ότι οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.