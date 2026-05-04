Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 4 Μαΐου 2026, γύρω στις 13:00, στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Πάφου, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με ανάρτηση από τη σελίδα RoadReportCY, στο σημείο του δυστυχήματος διακρίνεται ένα μαύρο ταξί ακινητοποιημένο στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, φέροντας εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό του μέρος. Το καπό, όπως θα δείτε στο πιο κάτω, φαίνεται έντονα παραμορφωμένο, ενώ απουσιάζει και μέρος από μπροστινό κομμάτιτου οχήματος, με συντρίμμια να είναι διασκορπισμένα στο οδόστρωμα, στοιχείο που καταδεικνύει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Να σημειωθεί ότι η επιφάνεια του δρόμου εμφανίζεται βρεγμένη, γεγονός που ενδέχεται να υποδηλώνει ότι οι καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στο ατύχημα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση μέχρι αυτή τη στιγμή.

Στο βίντεο δεν καταγράφεται η παρουσία άλλων εμπλεκόμενων οχημάτων, γεγονός που αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πρόσκρουση.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που ακολουθούν, καθώς μία γυναίκα φαίνεται να σκύβει και να αγκαλιάζει άτομο που βρίσκεται καθισμένο στο έδαφος, δίπλα στο προστατευτικό κιγκλίδωμα του δρόμου. Παράλληλα, άνδρας που φέρει γιλέκο υψηλής ορατότητας βρίσκεται στο σημείο, πιθανότατα προσφέροντας βοήθεια ή επιτηρώντας την κατάσταση.



Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία.



Προσοχή: Ακολουθεί βίντεο με υβριστικό σχολιασμό







Διαβάστε επίσης: ΒΙΝΤΕΟ: Όχημα ανατράπηκε μετά από τροχαίο στην Πάφο