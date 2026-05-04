Αποσύρεται από την αγορά επιτραπέζια εστία υγραερίου, ανακοίνωσε το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα πρόκειται για επιτραπέζια εστία υγραερίου, με χώρα προέλευσης την Κίνα, υπό την εμπορική επωνυμία LIGMAR, μοντέλα 1-13SRB, 2-03SRB, 3B-03SRB με κατασκευαστή την GEOGAS TRADING LIMITED και αρχικό κατασκευαστή την CHINABEST HOME APPLIANCE CO. LTD.

Το Τμήμα διευκρινίζει ότι το προϊόν, παραλλαγή του οποίου απέτυχε κατά την εργαστηριακή δοκιμή στη βάση του σχετικού προτύπου ΕΝ 484:2019+AC:2020, ενδέχεται να παρουσιάζει κινδύνους ασφαλείας και κατά συνέπεια δεν συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/426. Ως εκ τούτου, ο κατασκευαστής έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρσή του από την αγορά.

Επίσης προτρέπει τους καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν και να το επιστρέψουν άμεσα στον πωλητή, δηλαδή από το κατάστημα από το οποίο το έχουν προμηθευτεί.

Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμο του 2021, σε περίπτωση αγοράς μη συμμορφούμενου προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται αρχικά δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή του. Σημειώνεται επίσης πως η υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης των αγαθών περιλαμβάνει την αφαίρεση των μη συμμορφούμενων αγαθών και την εγκατάσταση των υποκατάστατων αγαθών ή των επισκευασθέντων αγαθών ή την ανάληψη των δαπανών της εν λόγω αφαίρεσης και εγκατάστασης. Σε περίπτωση που η επισκευή ή αντικατάσταση δεν είναι εφικτή, τότε ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (δηλαδή να τερματίσει τη σύμβαση και να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων που έχει καταβάλει).

Υπενθυμίζει ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο δύο ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Ενημερώνει περαιτέρω ότι στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Καλείται τέλος οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.