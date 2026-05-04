Τα αιτήματα για κάλυψη των προϋποθέσεων ώστε τα άτομα με αναπηρίες να έχουν τη δυνατότητα για απρόσκοπτη πρόσβαση στην πολιτική και κοινωνική ζωή, με αφορμή τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, έθεσε τη Δευτέρα σε διάσκεψη Τύπου στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία, η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία και οι εκπρόσωποι των ομάδων αυτοσυνηγορίας, που λειτουργούν σε διάφορα Κέντρα Ημέρας.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης, επισημάνθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία ή/και αναπτυξιακές διαταραχές, και υπογραμμίστηκε ότι ορισμένες διευκολύνσεις που παρέχονται σε άτομα με άλλες αναπηρίες, δεν εξυπηρετούν επαρκώς τις δικές τους ανάγκες.

Επισημάνθηκε ότι για να διασφαλιστεί το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές, θα πρέπει να είναι εύκολο για τα άτομα με αναπηρία να ψηφίσουν, να μην ξέρει κανείς τι ψηφίζει το άτομο με αναπηρία, να μπορούν να παίρνουν βοήθεια για να ψηφίσουν, όταν το χρειάζονται, να μπορούν να συμμετέχουν σε οργανώσεις και σε πολιτικά κόμματα, και να μπορούν να συμμετέχουν σε οργανώσεις ατόμων με αναπηρία. Αναφέρθηκε, δε, ότι υπάρχουν νόμοι και πρακτικές που εμποδίζουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές, με παράδειγμα τον Νόμο 23 του 1996, ο οποίος κηρύσσει τα άτομα με νοητική αναπηρία «ανίκανα», όπως αναφέρθηκε.

Αναφέρθηκε, ακόμα, ότι εμπόδια υπάρχουν και στην εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους για κάποια άτομα με νοητική αναπηρία, επειδή οι πληροφορίες δεν είναι σε απλή γλώσσα και οι ιστοσελίδες δεν είναι κατανοητές και προσβάσιμες. Υπογραμμίστηκε ότι ο αποκλεισμός από τις εκλογές και από την πολιτική ζωή συνιστά διάκριση.

Προς επίλυση των προβλημάτων, διατυπώθηκε η εισήγηση να γίνεται αυτόματα η εγγραφή στους καταλόγους, χωρίς να πρέπει να γίνονται αιτήσεις για εγγραφές. Ακόμα, αναφέρθηκε ότι οι πληροφορίες, τα προεκλογικά προγράμματα, οι προεκλογικές εκπομπές θα πρέπει να είναι προσβάσιμα και σε απλή γλώσσα, εξηγώντας ότι η συμμετοχή στις εκλογές είναι κυρίως θέμα κατανόησης και υποστήριξης, με πληροφορίες σε βίντεο ή κείμενα σε απλή γλώσσα, οδηγίες και επεξήγηση για το τι πρέπει να κάνει κάθε ψηφοφόρος, με χρόνο για να αποφασίσουν μόνοι τους, αλλά και δικαίωμα επιλογής του ατόμου που θα τους βοηθήσει, εάν χρειαστεί.

Επίσης, αναφέρθηκε ότι οι χώροι στους οποίους λειτουργούν τα εκλογικά κέντρα πρέπει να έχουν πληροφορίες σε κατανοητή μορφή, οδηγίες με εικονογράφηση και το προσωπικό που εργάζεται στις εκλογές να εκπαιδεύεται κατάλληλα για να διευκολύνει τα άτομα με αναπηρία.

Τέλος, το μήνυμα που στάλθηκε σε απερχόμενους και υποψήφιους βουλευτές, αφορούσε την ανάγκη για οικονομική στήριξη στα Κέντρα Ημέρας, αλλά και για δημιουργία περισσότερων Κέντρων Ημέρας, όπως επίσης και για συμπερίληψη των θεμάτων που αφορούν στα δικαιώματά τους, στα προεκλογικά προγράμματα υποψηφίων στις εκλογές.

Διατυπώθηκε, εξάλλου, το αίτημα για πολιτικές και έργα που να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, όπως υπηρεσίες για ανεξάρτητη διαβίωση, ευκαιρίες για εργασία, οικονομική στήριξη από το κράτος, πρόσβαση και διευκολύνσεις στην εκπαίδευση, ευκαιρίες για δραστηριότητες και για διασκέδαση, συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, δικαίωμα στη δημιουργία οικογένειας και στην κατοχή περιουσίας, αλλά και εκπροσώπηση και συμμετοχή όπου παίρνονται αποφάσεις που τους αφορούν.

Πηγή: ΚΥΠΕ