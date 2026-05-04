Στα χαμηλότερα επίπεδα στην ΕΕ συγκαταλέγεται η Κύπρος ως προς τα ποσοστά ατόμων με αναπηρία που δηλώνουν ότι υπέστησαν διακρίσεις κατά την επαφή τους με δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat.

Ειδικότερα, το 2024 το ποσοστό στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 3,1% και αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με την Ιταλία, ενώ ακολουθούν η Κροατία (4,3%) και η Ουγγαρία (4,5%). Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Εσθονία (14,6%) και την Ισπανία (14,5%), ενώ το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Σουηδία κατέγραψαν επίσης αυξημένα επίπεδα με 12,8%, 12,5% και 12,3% αντίστοιχα).

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 9,4% των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 16 ετών και άνω, δήλωσαν ότι ένιωσαν διακρίσεις κατά την επαφή τους με διοικητικές ή δημόσιες υπηρεσίες κατά το 2024, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με τα άτομα χωρίς αναπηρία (4,0%).

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και σε άλλους τομείς. Κατά την αναζήτηση στέγασης, το 8,2% των ατόμων με αναπηρία ανέφεραν εμπειρία διακρίσεων, έναντι 5,2% των ατόμων χωρίς αναπηρία. Σε δημόσιους χώρους, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 5,0% και 3,0%, ενώ στα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε 4,1% και 2,3%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, σε όλες τις χώρες της ΕΕ τα άτομα με αναπηρία καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά αυτοαντιλαμβανόμενων διακρίσεων σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό όσον αφορά την πρόσβαση σε διοικητικές και δημόσιες υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι η δημοσίευση των στοιχείων, σηματοδοτεί την έναρξη του Μήνα Διαφορετικότητας της ΕΕ, ο οποίος φέτος αναδεικνύει τη σημασία της διαφορετικότητας και της ένταξης στον χώρο εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα.

