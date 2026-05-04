Την απόφαση για παραχώρηση πρόσθετης επιδότησης ύψους περίπου €11 εκ., με στόχο την κάλυψη ακόμη 277 νέων και νεαρών ζευγαριών που είχαν υποβάλει αίτηση στο Στεγαστικό Σχέδιο παραχώρησης οικονομικής βοήθειας για νέους και νεαρά ζευγάρια μέχρι 41ός ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του Υπουργείου, το Σχέδιο προέβλεπε αρχικά την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης έως €50.000 για 400 δικαιούχους, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και σύνθεσης της οικογένειας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών για την απόφαση λήφθηκε υπόψη η μεγάλη ανταπόκριση των νέων και ο αυξημένος αριθμός αιτήσεων, που ανήλθαν συνολικά στις 1.018. Ήδη έχουν εγκριθεί οι αρχικοί 400 δικαιούχοι, με συνολικό ποσό επιδότησης €14,5 εκ..

«Λαμβάνοντας υπόψη την ανταπόκριση των νέων μας, η Κυβέρνηση αποφάσισε να επεκτείνει το συγκεκριμένο Σχέδιο και να καλύψει όλες τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν θετικά, ώστε όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις, να λάβουν χορηγία», ανέφερε.

Υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη απόφαση, «αποτελεί απόδειξη της βούλησής μας να ενισχύσουμε έμπρακτα την προσπάθεια των νέων και των νεαρών ζευγαριών για απόκτηση στέγης».

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής του Κράτους, η οποία βασίζεται σε δύο άξονες, ήτοι την αύξηση του οικιστικού αποθέματος, με έμφαση στην ενίσχυση της αγοράς προσιτής κατοικίας, ιδιαίτερα στις αστικές και περιαστικές περιοχές, όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη έλλειψη κατοικιών, και την ενίσχυση της αγοραστικής δυνατότητας των πολιτών, με ιδιαίτερη στόχευση στις νεαρές οικογένειες, τους νέους και τις κοινωνικό-οικονομικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Αναφέρεται επιπρόσθετα ότι η στήριξη των νέων με συγκεκριμένες πολιτικές βρίσκεται ψηλά στη συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Οικονομικά Προσιτή Στέγαση.

Σημειώνεται επίσης ότι σε αυτό το πλαίσιο, το ζήτημα της στέγασης αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της Άτυπης Υπουργικής Συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.