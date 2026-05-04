Μειωμένες κατά 25% είναι οι κρατήσεις για το καλοκαίρι σήμερα, σε σχέση με τις αντίστοιχες της περιόδου πέρσι, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), Χρίστος Αγγελίδης.

Όπως εξήγησε, σήμερα οι πληρότητες των ξενοδοχείων για το καλοκαίρι κυμαίνονται γύρω στο 40%-50%, ενώ οι αντίστοιχες το 2025 κυμαίνονταν κοντά στο 75%, σε μια χρονιά ρεκόρ, που τον Ιούλιο η πληρότητα έφτασε το 95%.

Ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι η ροή των ακυρώσεων έχει ελαττωθεί σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Ωστόσο, «το επίπεδο κρατήσεων αυξάνεται με πολύ αργό ρυθμό για να μπορεί να δημιουργηθεί το αίσθημα ευεξίας και ότι μπορεί να ανατραπεί το σκηνικό των ακυρώσεων των τελευταίων δύο μηνών για το υπόλοιπο καλοκαίρι. Αυτό μας ανησυχεί. Το παρακολουθούμε στενά», είπε.

Όπως ανέφερε, για τον Μάιο το ποσοστό των μέσων κρατήσεων παγκύπρια κυμαίνεται γύρω στο 40-50%. Για το καλοκαίρι είπε ότι υπάρχει διαφορά γύρω στο 25-30% σε σχέση με τις κρατήσεις αυτής της εποχής πέρσι και κυμαίνονται, επίσης, γύρω στο 40-50% φέτος, ενώ πέρσι ήταν γύρω στο 75%.

«Όταν κατέληγε πέρσι ο Ιούλιος στο 95%, με ψηλές πληρότητες σε όλα τα ξενοδοχεία, μιλάμε για γιγαντιαίους αριθμούς διαφορά, με μεγάλη απώλεια στα έσοδα. Η ευθύνη μας είναι να το διαχειριστούμε ως βιομηχανία και ως κράτος. Ζουν πολλές χιλιάδες οικογένειες από τον τουρισμό, χιλιάδες επαγγελματίες, πρέπει να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας», είπε.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι, το γεγονός ότι έχει ανέβει η τιμή της κηροζίνης, οδηγεί σε προβληματισμό τις αεροπορικές εταιρείες για το σε ποιους προορισμούς θα εντατικοποιήσουν τις πτήσεις τους για να είναι πιο επικερδείς. «Η Κύπρος δεν είναι σε αυτούς τους προορισμούς», εκτίμησε, καθώς, όπως είπε, ένα αεροπλάνο από τη Βόρεια Ευρώπη ή το Ηνωμένο Βασίλειο μόνο μια φορά την ημέρα μπορεί να πετάξει προς Κύπρο, ενώ σε ανταγωνιστικούς προορισμούς, όπως για παράδειγμα η Ισπανία, μπορεί να πετάξει μέχρι και τρεις φορές την ημέρα, αν υπάρχει η ζήτηση. «Βεβαίως, αν υπάρχουν οι πτήσεις, θα ακολουθήσει και η ζήτηση», ανέφερε.

Σημείωσε, εξάλλου, ότι ήδη αρκετές αερογραμμές μείωσαν τα δρομολόγιά τους. «Η ζήτηση προς το παρόν δεν δικαιολογεί επιπλέον αισιοδοξία», είπε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να διαφοροποιηθούν οι ταξιδιωτικές οδηγίες από Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ προς Κύπρο. Ερωτηθείς για δικές τους ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Αγγελίδης είπε ότι ο Σύνδεσμος ήδη είδε τις αντίστοιχες πρεσβείες.

Απαντώντας κατά πόσο τα ξενοδοχεία έχουν προχωρήσει σε προσφορές, για ενίσχυση της τοπικής αγοράς, είπε ότι ο Σύνδεσμος έχει κάνει παραστάσεις προς τα μέλη του. «Αρκετά μέλη μας έχουν προβεί σε προσφορές προς τους δικούς τους πελάτες, τους επαναλαμβανόμενους και αναρτούν προσφορές», είπε.

Ερωτηθείς αν σήμερα έχουν αρχίσει τη λειτουργία τους οι ξενοδοχειακές μονάδες, είπε ότι οι περισσότερες πρέπει να έχουν ανοίξει. «Θα ξέρουμε σίγουρα στις 9 του μήνα που θα καταβάλουν μισθούς και κοινωνικές ασφαλίσεις για να μπουν στο πρόγραμμα επιδότησης», είπε.

Το ισχύον πρόγραμμα επιδότησης που είχε ανακοινώσει το Υπουργικό Συμβούλιο, προς το παρόν ισχύει μέχρι το τέλος Απριλίου. «Έχουμε ήδη κάνει παραστάσεις ζητώντας επέκταση του σχεδίου για τον Μάιο και Ιούνιο», είπε, σημειώνοντας ότι το σχέδιο είναι παραμετροποιημένο σε σχέση με τις πληρότητες, τις απώλειες σε τζίρο σε σχέση με πέρσι, και όσοι δεν το πληρούν δεν θα το πάρουν.

«Αλλά χρειάζεται να ανακοινωθεί για καλύτερο προγραμματισμό των ξενοδοχείων που φαίνεται να το έχουν ανάγκη, για να μη χαθεί καμία θέση εργασίας», είπε, εκτιμώντας ότι αναμένεται η απάντηση της Κυβέρνησης στο αίτημά τους τις επόμενες μέρες.

«Θα είμαστε υπομονετικοί. Μελετούμε, συνεχίζουμε τις δράσεις και δραστηριότητες μας. Στόχος είναι να βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα από άποψης εξυπηρέτησης προς τον πελάτη», είπε, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει με τίποτα να διασαλευτεί το καλό όνομα και φήμη του προορισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ