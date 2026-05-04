Αυξήσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης διαπιστώνει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση οι περισσότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες μακαρόνια, τυριά, σοκολάτες, αλεύρι εγχώριας παραγωγής και γιαούρτι.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Δυστυχώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, εκτός από τις αυξήσεις στα καύσιμα, έφερε και αυξήσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το e-kalathi τέθηκε για δημόσια χρήση από τις 12 Ιουνίου 2025. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών επεξεργάστηκε και αξιολόγησε τα όσα καταγράφονταν στις 03 05 2026 και κατέληξε στα πιο κάτω ενδιαφέροντα συμπεράσματα σε σύγκριση με τα όσα καταγράφηκαν τον Ιούλιο του 2025.

1. Τον Ιούλιο 2025 το χαμηλότερο κόστος σε 267 κοινά προϊόντα το είχε η υπεραγορά Σκλαβενίτης με 926,52 ευρώ και ακολουθούσε η υπεραγορά Αθηαινίτης με κόστος 979,49 ευρώ.

Σήμερα, 03 Μαΐου 2026, σε 230 κοινά προϊόντα, η υπεραγορά Αθηαινίτης παρουσιάζεται με το χαμηλότερο κόστος 864,69 ευρώ και ακολουθεί η υπεραγορά Σκλαβενίτης με 895,84 ευρώ.

2. Οξύς ανταγωνισμός παρατηρείται μόνο σε ελάχιστο αριθμό υπεραγορών ενώ στη συντριπτική πλειοψηφία των υπεραγορών που συμμετέχουν στο e-kalathi δεν φαίνεται να υπάρχει οξύς ανταγωνισμός.

3. Στη συντριπτική πλειοψηφία των υπεραγορών που συμμετέχουν στο e-kalathi, οι αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ των τιμών πώλησής τους είναι τόσο μεγάλες που δεν συνιστούν ένδειξη έντονου ανταγωνισμού. Η μέση απόκλιση μεταξύ της ακριβότερης υπεραγοράς και της φθηνότερης κυμαίνεται στο 60%.

Από έρευνα σε 335 προϊόντα συγκεκριμένης υπεραγοράς που συμμετέχει στο e-kalathi, φάνηκε ότι οι τιμές πώλησης των προϊόντων της ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα σε σύγκριση με την μέση τιμή πώλησης των υπεραγορών που συμμετέχουν στο e-kalathi. Σε μικρό αριθμό προϊόντων η διαφορά ξεπερνούσε και το 100%.

4. Από τις 14 Απριλίου 2026 άρχισαν να γίνονται αισθητές αυξήσεις σε προϊόντα που περιλαμβάνονται στο e-kalathi. Μέχρι τις 30 Απριλίου 2026 παρατηρήθηκαν αυξήσεις πέραν του 1% σε 39 κατηγορίες προϊόντων που αφορούσαν 241 προϊόντα.

Επισυνάπτεται σχετικός αναλυτικός πίνακας με τις συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων στις οποίες παρατηρήθηκαν οι αυξήσεις.

Τονίζεται ότι τα πιο πάνω συμπεράσματα βασίστηκαν και τεκμηριώθηκαν αποκλειστικά από τις τιμές που καταγράφονται στο e-kalathi του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και

Βιομηχανίας και από τις τιμές που καταγράφονται στην δωρεάν ιδιωτική εφαρμογή smart kalathi.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών θα παρακολουθεί τη διαμόρφωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και θα συνεχίσει με διαφάνεια να δημοσιοποιεί τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά του.