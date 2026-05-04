Ένα πρωτοφανές και άκρως εντυπωσιακό θέαμα κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αφήνοντας χρήστες να αναρωτιούνται αν τελικά… πετάει ο γάιδαρος.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφεται ένας γάιδαρος να κάνει water sport.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ψαριού στο Λατσί, όπου ο… τολμηρός γάιδαρος φαίνεται να συμμετέχει σε θαλάσσια δραστηριότητα, κλέβοντας την παράσταση και προκαλώντας γέλιο αλλά και έκπληξη.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Μαΐου, στο γραφικό λιμανάκι στο Λατσί, και διοργανώθηκε από τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς.