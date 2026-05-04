Σοβαρές καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την αγορά πολυτελούς ακινήτου στην Κύπρο από τον Ουκρανό δικαστή Γιαροσλάβ Χολοβάτσοφ (Yaroslav Holovachov), με παράλληλες αναφορές για προσπάθεια απομάκρυνσης σχετικών δημοσιευμάτων από το διαδίκτυο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν σε ουκρανικά ΜΜΕ, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Εφετείου Κιέβου, τον οποίον αποκαλούν και «Μίδα», φέρεται να απέκτησε βίλα αξίας περίπου 4 εκατ. ευρώ στην περιοχή Περβόλια της Λάρνακα. Η αγορά φέρεται να ολοκληρώθηκε το 2015 και αφορά ακίνητο υψηλών προδιαγραφών, με συνολική επιφάνεια περίπου 570 τ.μ. και οικόπεδο 1.500 τ.μ., σε παραθαλάσσια τοποθεσία με θέα στη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται, στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται η απόκλιση μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων της οικογένειας του δικαστή και της πραγματικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων που φέρονται να χρησιμοποιούνται.

Πηγές αναφέρουν ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνονται από συγκεκριμένη εταιρεία Real Eastate, η οποία φέρεται να μεσολάβησε για τη συναλλαγή. Το ακίνητο διαθέτει, μεταξύ άλλων, πισίνα και πολλαπλούς χώρους διαμονής, ενώ βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο και το κέντρο της πόλης.

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για «εκκαθάριση» περιεχομένου από το διαδίκτυο που σχετίζεται με την υπόθεση, ιδίως αναφορές που θέτουν ερωτήματα για την προέλευση των χρημάτων και τη διαφάνεια της συναλλαγής.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι επενδύσεις αυτού του ύψους σε ακίνητα στην Κύπρο στο παρελθόν συνδέονταν με δυνατότητα απόκτησης υπηκοότητας μέσω επενδυτικών προγραμμάτων, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται στην παρούσα φάση αν αυτό ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση.