Την ανάγκη εισαγωγής ειδικής άδειας για λόγους έμμηνου ρύσεως αναδεικνύει η Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών της 8ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, στο πλαίσιο της συζήτησης για τις διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ισότητα των φύλων.

Όπως επισημαίνεται, σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, η κυπριακή νομοθεσία δεν προβλέπει σχετική άδεια, γεγονός που, σύμφωνα με την Έκθεση, επηρεάζει την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία. Προτείνεται η θέσπιση ειδικής άδειας διάρκειας μίας έως δύο ημερών τον μήνα, με την προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης.

Παράλληλα, κατατίθεται πρόταση για ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας μέσω της πρόσκλησης εξειδικευμένων ιατρών στην Κύπρο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με στόχο την παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής σε θέματα ενδοκρινολογίας και ορμονικών διαταραχών.

Η Έκθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προώθησης της ισότητας των φύλων και καταπολέμησης στερεοτύπων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και στον ρόλο των ανδρών και των αγοριών στην επίτευξη αυτού του στόχου.







Η Ισπανία θέσπισε το 2023 την πρώτη στην Ευρώπη άδεια περιόδου μετ’ αποδοχών, ωστόσο η εφαρμογή της παραμένει περιορισμένη. Παρά το γεγονός ότι εκατομμύρια γυναίκες βιώνουν έντονο πόνο, έχουν δοθεί λιγότερες από 4.000 άδειες σε σχεδόν 2,5 χρόνια, κυρίως λόγω κοινωνικού στίγματος και φόβου επαγγελματικών συνεπειών. Πολλές εργαζόμενες αποφεύγουν να ζητήσουν τη συγκεκριμένη άδεια και καταφεύγουν σε κοινή άδεια ασθενείας, ενώ παθήσεις όπως η δυσμηνόρροια και η ενδομητρίωση συνεχίζουν να επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητά τους.





Η άδεια έμμηνου ρύσεως εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες με διαφορετικά μοντέλα, όμως η αξιοποίησή της παραμένει περιορισμένη. Στην Ιαπωνία ισχύει από το 1947 χωρίς όριο ημερών αλλά κυρίως άνευ αποδοχών, με ελάχιστη χρήση. Στη Νότια Κορέα προβλέπεται μία ημέρα τον μήνα, ενώ στην Ινδονησία μία έως δύο ημέρες μετ’ αποδοχών, αν και συχνά δεν εφαρμόζεται πλήρως. Η Ταϊβάν παρέχει έως τρεις ημέρες ετησίως, ενώ στη Ζάμπια δίνεται μία ημέρα τον μήνα χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό. Παράλληλα, αρκετές εταιρείες διεθνώς υιοθετούν αντίστοιχες πολιτικές, προσφέροντας επιπλέον ημέρες άδειας μετ’ αποδοχών για γυναίκες με έντονα συμπτώματα.