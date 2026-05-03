Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Ομιλος Χλώρακας καλεί την ΑΗΚ να παρέμβει άμεσα για θέμα που άπτεται της ασφάλειας πολιτών και περιουσιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας Ανδρέα Κυριακού, σε πεζοδρόμιο της περιοχής ηλεκτροφόρα καλώδια διέρχονται μέσα από τα φυλλώματα φοινικόδεντρων, με ξερά φύλλα να βρίσκονται σε άμεση επαφή με αυτά.

Η εικόνα αυτή, όπως επισημαίνεται, συνιστά σοβαρό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ξηρές συνθήκες αυξάνουν την επικινδυνότητα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκονται κατοικίες, αναφέρει.

Ο ΠΠΟΧ καλεί την Αρχή Ηλεκτρισμού να παρέμβει άμεσα, προχωρώντας σε κλάδεμα των δέντρων,απομάκρυνση των ξερών και επικίνδυνων φυλλωμάτων και διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των ηλεκτροφόρων καλωδίων



