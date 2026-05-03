Στη σύλληψη δύο προσώπων, ενός άντρα και μιας γυναίκας, προχώρησε η ΥΚΑΝ Λεμεσού αφότου στην κατοχή τους φέρεται να βρέθηκε ποσότητα κάνναβης, κοκαΐνης και μεθαμφεταμίνης.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, οι δύο συλληφθέντες άνδρας ηλικίας 33 ετών και γυναίκα ηλικίας 34 ετών, συνελήφθησαν μετά που εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες, στη διάρκεια έρευνας στο σπίτι τους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν: Ποσότητα κάνναβης βάρους 136 γραμμαρίων, κοκαΐνης βάρους 12 γραμμαρίων, μικρή ποσότητα μεθαμφεταμίνης (2 γραμμάρια), 20 δισκία έκσταση, σκεύη καπνίσματος, ζυγαριά ακριβείας και μεγάλο χρηματικό ποσό.

Οι δύο συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ