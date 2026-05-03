Οι θυσίες των ηρώων της Παναγιάς δεν επιτρέπουν εφησυχασμό, αλλά απαιτούν στάση ζωής, «δεν μας ζητούν λόγια, μας ζητούν συνέπεια», δήλωσε την Κυριακη ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, σημειώνοντας παράλληλα ότι το χρέος της πολιτείας και της κοινωνίας είναι να μετατρέπουν τη μνήμη σε πράξη και να διαφυλάττουν την ενότητα, τη δημοκρατία και τις αξίες για τις οποίες θυσιάστηκαν.

Μιλώντας στο μνημόσυνο των πεσόντων στην Παναγιά, ο κ. Χαραλαμπίδης υπογράμμισε ότι «η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, αλλά ευθύνη που μας βαραίνει όλους».

Αναφερόμενος στην Παναγιά την περιέγραψε ως έναν τόπο βαθιά σημαδεμένο από την ιστορία της Κύπρου, έναν τόπο που «δεν αφηγείται απλώς το παρελθόν, αλλά επιμένει και μας ακολουθεί». Τόνισε ότι η μνήμη των ηρώων δεν είναι σιωπηλή, αλλά έχει «βάρος, φωνή και όνομα», κάνοντας ειδική αναφορά στους πεσόντες της ΕΟΚΑ και των τραγικών γεγονότων του 1974.

Τα ονόματα Φίλιππος Ναθαναήλ, Σταυρός Σταυρινού, Κωστάκης Αντωνίου και Αντώνης Λεωνίδα δεν είναι απλώς αναφορές. Είναι ιστορίες ζωής που κόπηκαν απότομα. Είναι οικογένειες που έμειναν πίσω να κουβαλούν τον πόνο, τη σιωπή αλλά και την περηφάνια, σημείωσε.

Οι Μιχαλάκης Παπαπαύλου και Γεώργιος Μενελάου, πρόσθεσε, είναι ακόμη δύο ονόματα, δύο ακόμη ζωές, δύο ακόμη υπενθυμίσεις ότι η ιστορία αυτού του τόπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μοίρα του νησιού.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο και πρώτο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Μακάριο Γ', τον οποίο χαρακτήρισε «σύμβολο αγώνα και ηγεσίας, που ταύτισε τη ζωή του με τη μοίρα της Κύπρου και υπερασπίστηκε την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια του λαού».

Ο κ. Χαραλαμπίδης υπογράμμισε ότι οι θυσίες των ηρώων της Παναγιάς δεν επιτρέπουν εφησυχασμό, αλλά απαιτούν στάση ζωής, «δεν μας ζητούν λόγια, μας ζητούν συνέπεια». Όπως ανέφερε, το χρέος της πολιτείας και της κοινωνίας είναι να μετατρέπουν τη μνήμη σε πράξη και να διαφυλάττουν την ενότητα, τη δημοκρατία και τις αξίες για τις οποίες θυσιάστηκαν.

Τόνισε επίσης την ανάγκη συνέχισης του αγώνα «με νηφαλιότητα, επιμονή και αποφασιστικότητα» για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, σημειώνοντας πως από την Παναγιά στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα, ότι «δεν ξεχνάμε, δεν συμβιβαζόμαστε με την αδικία και δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα».

Η τελετή ολοκληρώθηκε σε κλίμα συγκίνησης, με την απόδοση τιμών στους ήρωες της κοινότητας, επιβεβαιώνοντας ότι η ιστορική μνήμη παραμένει ζωντανή και καθοδηγητική για το παρόν και το μέλλον.

Πηγή: ΚΥΠΕ