Την προσήλωσή τους στην προστασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της πολυφωνίας και της ασφάλειας των δημοσιογράφων επαναβεβαίωσαν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου.

Σε κοινή τους δήλωσή, ο πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), Χαβιέρ Ζαρζαλέχος (ΕΛΚ, Ισπανία), ο πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (DROI) Μουνίρ Σατούρι (Πράσινοι/EFA, Γαλλία) και η πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας (EUDS) Ναταλί Λουαζό (Renew, Γαλλία), υπογράμμισαν ότι τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της δημοκρατίας.

Όπως σημείωσαν, η ποιοτική δημοσιογραφία είναι κρίσιμη για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ενώ συμβάλλει και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δημοκρατικών θεσμών. Παράλληλα, επεσήμαναν ότι οι απειλές κατά των δημοσιογράφων αυξάνονται παγκοσμίως, λαμβάνοντας μορφές όπως σωματική βία, αυθαίρετη κράτηση, διαδικτυακή παρενόχληση, εκφοβισμός και δολοφονίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν, το 2025 καταγράφηκε ως η πιο θανατηφόρα χρονιά για δημοσιογράφους. Καταδίκασαν κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της ανεξάρτητης δημοσιογραφικής εργασίας, τονίζοντας ότι η ελευθερία του Τύπου αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, κατοχυρωμένο τόσο στο Άρθρο 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο Άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Οι τρεις επιτροπές κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει περαιτέρω τους μηχανισμούς προστασίας και στήριξης των δημοσιογράφων, τόσο εντός της Ένωσης όσο και διεθνώς.

Παράλληλα, σε ξεχωριστές τοποθετήσεις τους, η Κροάτισσα Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, Σούντσανα Γκλάβακ και ο Κύπριος Ευρωβουλευτής (ΔΗΣΥ, ΕΛΚ) Λουκάς Φουρλάς, αναφέρθηκαν στις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημοσιογραφία στην Ευρώπη.

Όπως επισημαίνουν, οι δολοφονίες των Ντάφνι Καρουάνα Γκαλίτσια, Πέτερ Ρ. ντε Φρις και Γιαν Κούτσιακ, καθώς και της αρραβωνιαστικιάς του, ανέδειξαν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι ακόμη και εντός ευρωπαϊκών χωρών. Τόνισαν ότι οι επιθέσεις αυτές δεν αφορούν μόνο μεμονωμένα περιστατικά, αλλά συνδέονται με ευρύτερες πιέσεις κατά της ελευθερίας του Τύπου.

Παράλληλα, τόνισαν πως η Ομάδα του ΕΛΚ ενεργεί με αυτή τη συνείδηση, σημειώνοντας ότι η υιοθέτηση της Οδηγίας κατά των καταχρηστικών αγωγών (Anti-SLAPP), στέλνει ένα σαφές μήνυμα, πως το νομικό σύστημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο φίμωσης των κριτικών φωνών. Πρόσθεσαν ότι όσοι καταχρώνται τα δικαστήρια για να καταπνίξουν το δημόσιο συμφέρον πρέπει να αντιμετωπίζουν συνέπειες. «Σε μία δημοκρατία δεν υπάρχει χώρος για εκφοβισμό όσων λένε την αλήθεια», συμπλήρωσαν.

Ταυτόχρονα, σημείωσαν πως ο Ευρωπαϊκός Νόμος για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης, αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δημοκρατικού συστήματος. Εξήγησαν ότι προστατεύει την εκδοτική ανεξαρτησία, διασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και ενισχύει την πολυφωνία.

Οι δύο Ευρωβουλευτές, τόνισαν πως η Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου δεν πρέπει να περιοριζόμαστε σε συμβολικές αναφορές, προσθέτοντας ότι είναι καθήκον μας να υπερασπιζόμαστε ξεκάθαρα και αποφασιστικά όσους υπερασπίζονται την αλήθεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ