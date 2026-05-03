Το πρόβλημα της Κύπρου δεν είναι ότι δεν έχει ήλιο.

Είναι ότι δεν έχει ακόμη το σύστημα για ν’ αξιοποιεί όλο το ρεύμα που μπορεί να παράγει από τον ήλιο. Την τετραετία 2022-2025, περίπου 542 GWh πράσινης ενέργειας από ΑΠΕ δεν αξιοποιήθηκαν λόγω περικοπών, επειδή το ηλεκτρικό σύστημα δεν μπορούσε κάθε φορά να τις απορροφήσει με ασφάλεια.

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί, με βάση μέση ετήσια κατανάλωση 6.000 kWh ανά νοικοκυριό, σε ρεύμα για περίπου 90.000 σπίτια για έναν χρόνο. Την ίδια ώρα, η χώρα συνέχισε να πληρώνει βαρύ λογαριασμό για ρύπους: €715,2 εκατ. για την περίοδο 2022-2024 και, με την εκτίμηση των €227,3 εκατ. για το 2025, σχεδόν €943 εκατ. στην τετραετία.

Με απλά λόγια, η Κύπρος πετά στον κάλαθο των αχρήστων καθαρή ενέργεια που ήδη μπορεί να παραχθεί και συνεχίζει να πληρώνει ακριβά για ρυπογόνο ρεύμα.

