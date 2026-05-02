Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές στην Πάφο, μετά από πτώση καλωδίων στην οδό Αλεξάνδρου Παπάγου, στην περιοχή του κυκλικού κόμβου της Τεχνικής Σχολής, με κατεύθυνση προς τα φώτα της Ηλεκτρικής.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΙΓΜΑ στην Πάφο Μάριο Ιγνατίου, ο δρόμος έχει αποκοπεί πλήρως για την κυκλοφορία, καθώς καλώδια έχουν καταλήξει στο οδόστρωμα.

Το περιστατικό φαίνεται να προκλήθηκε από αποκόλληση βάσης καλωδίων από οικία της περιοχής, με αποτέλεσμα τα σύρματα να κρέμονται κατά μήκος του δρόμου.

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο και έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ αναμένεται συνεργείο της για αποκατάσταση της βλάβης.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν το σημείο και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.