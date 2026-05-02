Αγανακτισμένοι έφυγαν οι κτηνοτρόφοι από την συνάντηση με τον Επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής για Ανασυγκρότηση και Αναβάθμιση του Κτηνοτροφικού Τομέα, Σταύρο Μαλά.

«Η Κυβέρνηση είναι απαράδεκτη. Σχεδιάζουν το αύριο, το σήμερα δεν τους νοιάζει. Τον κ. Μαλά τον έβαλαν να σχεδιάσει το αύριο. Το σήμερα εξαρτάται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, τον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση», ανέφερε κτηνοτρόφος.

Δήλωσαν δε ότι δεν πρόκειται να κάνουν βήμα πίσω, δίνοντας διορία του Προέδρου της Δημοκρατίας μέχρι την Δευτέρα.

«Δεν έχουν λύση, δεν έχουν πρόγραμμα. Έχει διορία ο Πρόεδρος ως τη Δευτέρα το απόγευμα», σημείωσε ο εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων Χριστόδουλο Χριστοδούλου. Κλείνοντας, ο κ. Χριστοδούλου προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που δεν δεχτεί ο Πρόεδρος να συναντήσει τον σύνδεσμό τους, οι κτηνοτρόφοι θα προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις.

Διαβάστε επίσης: Δύο νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε μονάδες αιγοπροβάτων στην Αθηένου

Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να κωφεύσουν στα κελεύσματα ορισμένων, οι οποίοι επιδίδονται σε σεναριολογία ότι το κράτος επιχειρεί να καταστρέψει την κτηνοτροφία του τόπου ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Σταύρος Μαλάς .

Στις 110 ανήλθαν οι μολυσμένες κτηνοτροφικές μονάδες, μετά τα δύο νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού που εντοπίστηκαν στην Αθηένου.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, σε δίλημμα φαίνονται να παραμένουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες όσον αφορά την διαχείριση των σπάνιων ειδών κόκκινων αγελάδων και παχύουρων προβάτων, χωρίς να έχει ληφθεί προς το παρόν κάποια απόφαση.

Όσον αφορά τις θανατώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, μέχρι την Πέμπτη είχαν θανατωθεί 39.810 αιγοπρόβατα και 2.247 βοοειδή.

Παράλληλα, η διαδικασία θανάτωσης των χοίρων και στα τρία χοιροστάσια έχει ολοκληρωθεί, με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται σε 24.483 χοίρους.