Η πρόσφατη ραγδαία αύξηση των πληθυσμών του λαγοκέφαλου (pufferfish) κατά μήκος των ακτών έχει αρχίσει να αποτελεί σοβαρή απειλή για το περιβάλλον και την ασφάλεια του ψευδοκράτους, αναφέρει δημοσίευμα της ιστοσελίδας Χαμπέρ Κίπρις.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αναφέρει, λαγοκέφαλοι βρίσκονται πλέον όχι μόνο στην ανοιχτή θάλασσα αλλά και πολύ κοντά στην ακτή, σε βάθη περίπου 30 εκατοστών, κάτι που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για τους ανθρώπους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι λαγοκέφαλοι με τα εξαιρετικά δυνατά σαγόνια τους, μπορούν εύκολα να αποσπάσουν δόλωμα ή κρέας από μια πετονιά, και μπορούν ακόμη και να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς κατά την επαφή με λουόμενους.

Η μακροχρόνια μη λήψη των απαραίτητων προφυλάξεων αναφέρεται ως σημαντικός παράγοντας για το πρόβλημα που έφτασε σε αυτό το σημείο στα κατεχόμενα, ενώ – αναφέρεται – έχουν ληφθεί μέτρα στην Τουρκία και την ε/κ πλευρά.

Οι ειδικοί, γράφει η Χαμπέρ Κίπρις, προειδοποιούν ότι η χρήση των παραλιών πρέπει πλέον να προσεγγίζεται με μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά για τα παιδιά και τις οικογένειες και οι «αρχές» πρέπει να λάβουν ολοκληρωμένα μέτρα το συντομότερο δυνατό, διαφορετικά το πρόβλημα θα μπορούσε να επιδεινωθεί και να φτάσει σε σημείο χωρίς επιστροφή.

Πηγή: ΚΥΠΕ