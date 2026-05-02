Κλειστές ήταν γύρω στις 2.30 το απόγευμα, οι δύο δεξιά λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, στο ύψος της εξόδου προς Μέσα Γειτονιά, στη Λεμεσό, για εργασίες τοποθέτησης καλωδίων.

Στην περιοχή βρίσκονταν μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας, που διοχετευόταν μέσω της αριστερής λωρίδας στις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητοδρόμου.

Πλέον οι λωρίδες έχουν ανοίξει και η τροχαία κίνηση διεξάγεται κανονικά.