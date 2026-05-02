Η κ. Παναγιώτου, η οποία μιλούσε στο 11ο Φεστιβάλ Ψαριού του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, ανέφερε ότι η στήριξη των αλιέων και των παράκτιων κοινοτήτων είναι μέρος της συνολικής προσπάθειας της Κυβέρνησης για την αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα, με έμφαση στους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά, συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες, για να κρατήσουν ζωντανά επαγγέλματα, κοινότητες και τοπικές οικονομίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι μέσα από το Πρόγραμμα Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας έχουν δοθεί από το 2023 προς τους αλιείς χορηγίες ύψους περίπου €3εκ, έχουν εκσυγχρονιστεί 71 αλιευτικά σκάφη, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας τους, ενώ για πρώτη φορά δίνονται χορηγίες 100% στους μικρούς παράκτιους αλιείς, χωρίς να απαιτείται ιδιωτική συμμετοχή. «Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση, που δίνει πραγματική δυνατότητα σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη να επενδύσουν στο επάγγελμά τους», σημείωσε.

Παράλληλα, πρόσθεσε, ενισχύεται το εισόδημα των αλιέων μέσα από στοχευμένα μέτρα, όπως είναι η αύξηση της αποζημίωσης για τον λαγοκέφαλο από €3 το κιλό σε €4,73, με 82 αλιείς να επωφελούνται μέσω 11 συλλογικών ομάδων, ενώ επιπλέον καθιερώνεται ετήσια στήριξη για τις ζημιές που προκαλούνται στα αλιεύματα από τα δελφίνια, με επωφελούμενος περί τους 300 αλιείς.

Η Υπουργός Γεωργίας πρόσθεσε ότι μέσα από το ίδιο πρόγραμμα, στηρίζονται επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, τη μεταποίηση, και εμπορία αλιευτικών προϊόντων με εκτιμώμενο προϋπολογισμό περίπου €3 εκ., ενώ έχουν ενταχθεί και έργα με προϋπολογισμό περίπου €45 εκ. για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων, τη συλλογή δεδομένων, τη βελτίωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη βελτίωση των γνώσεων για τη θάλασσα.

«Και βεβαίως, η στήριξη των αλιευτικών κοινοτήτων αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής μας — και η Πόλης Χρυσοχούς είναι μια ζωντανή αλιευτική κοινότητα». Μέσα από τις Τοπικές Ομάδες Αλιείας, συνέχισε, υλοποιούνται έργα με δικαιούχους τις Τοπικές Αρχές, όπως είναι και το σημερινό φεστιβάλ, αλλά και έργα για ανάδειξη του αλιευτικού χαρακτήρα των περιοχών. Χαρακτηριστικό, είπε, είναι το έργο του «Μουσείου Θάλασσας και Πολιτισμού» στην Πόλη Χρυσοχούς που εγκαινιάστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, και ήδη συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή της περιοχής, ενισχύοντας τόσο τον αλιευτικό όσο και τον περιβαλλοντικό της χαρακτήρα, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για επισκέπτες και κατοίκους.

«Οι παρεμβάσεις εντάσσονται σε μία ευρύτερη στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, μια στρατηγική που συνδέει την αλιεία με τον τουρισμό, την τοπική οικονομία και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Γιατί η θάλασσα είναι ναι μεν πηγή εισοδήματος είναι και φυσικό κεφάλαιο που οφείλουμε να διαχειριζόμαστε με ευθύνη».

Στο αυτό το πλαίσιο, ανέφερε η κ. Παναγιώτου, ιδιαίτερη σημασία έχει η σωστή διαχείριση των αποβλήτων, και ειδικότερα των αλιευτικών εργαλείων, τα οποία όταν δεν διαχειρίζονται σωστά, καταλήγουν στη θάλασσα και επιβαρύνουν τα οικοσυστήματα. Για αυτό και το Υπουργείο Γεωργίας, συνέχισε, προωθεί τη ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων Κανονισμών για τη Διαχείριση των Αποβλήτων Αλιευτικών Εργαλείων από πλαστικό, η οποία αναμένεται εντός του 2026.

«Με τους Κανονισμούς αυτούς εισάγεται η αρχή της ευθύνης του παραγωγού, ώστε να δημιουργηθεί ένα οργανωμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης. Στόχος είναι να δοθεί στους αλιείς μια πρακτική και εύκολη λύση, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τον εξοπλισμό τους σωστά», εξήγησε.

Στο πλαίσιο του Έργου LIFE IP CYzero WASTE, ανέφερε η Υπουργός Γεωργίας, θα τοποθετηθεί, εντός του 2026, εξοπλισμός συλλογής αλιευτικών εργαλείων σε έξι αλιευτικά καταφύγια σε όλη την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης και της Πόλης Χρυσοχούς. Σε κάθε καταφύγιο, είπε, θα εγκατασταθούν ειδικοί κάδοι για τα διάφορα είδη αλιευτικών εργαλείων, ενώ έχει διανεμηθεί ενημερωτικό υλικό και έχει ετοιμαστεί εκπαιδευτικός οδηγός, προκειμένου οι αλιείς να έχουν την απαραίτητη πληροφόρηση και καθοδήγηση.

Η στήριξη της Πόλης Χρυσοχούς όμως, δήλωσε, δεν περιορίζεται στις πολιτικές για την αλιεία και το περιβάλλον. Αποτυπώνεται, συνέχισε, και σε συγκεκριμένα έργα που προχωρούν στην περιοχή και επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών αναφέροντας ότι προχωρά η δημιουργία ταχυδιυλιστηρίου ελάχιστης δυναμικότητας 1500 m3/ημέρα στο διαμέρισμα Νέου Χωρίου, ένα έργο που ήταν στις εξαγγελίες του ΠτΔ και που θα ενισχύσει την υδροδότηση της περιοχή. Οι κατασκευαστικές εργασίες, είπε, αναμένεται να αρχίσουν εντός του δεύτερου εξαμήνου του έτους, με στόχο την ολοκλήρωση στις αρχές του 2027 και κόστος που θα ανέλθει στο €1.250.000.

Παράλληλα, δρομολογείται η κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος της Πόλης Χρυσοχούς, ένα έργο που θα ξεκινήσει περί τα τέλη του έτους με ορίζοντα υλοποίησης τα 3 έτη, ανέφερε μιλώντας και για τον σχεδιασμό για την αντιπλημμυρική θωράκιση του ποταμού Άη Γιάννη, που προχωρά με στόχο την προστασία περιουσιών και υποδομών μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, συνέχισε, προχωρεί ο σχεδιασμός για την ενίσχυση της υδατικής ασφάλειας της περιοχής, με την εξέταση δημιουργίας μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης στην Πόλη Χρυσοχούς, η οποία βρίσκεται σε στάδιο μελετών και προκαταρκτικής αξιολόγησης για την επιλογή της καταλληλότερης χωροθέτησης, καθώς και με την αναβάθμιση του αρδευτικού δικτύου Χρυσοχούς.

Πρόκειται, είπε η Μαρία Παναγιώτου, για παρεμβάσεις που εντάσσονται σε έναν συνολικό σχεδιασμό για μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη ύπαιθρο, και αυτός είναι ο στόχος.

Πηγή: ΚΥΠΕ