Τροχαίο με εμπλεκόμενο μοτοσικλετιστή, συνέβη και στην επαρχία Πάφου το βράδυ που πέρασε. Ο 68χρονος μοτοσικλετιστής, ο οποίος επίσης έφερε προστατευτικό κράνος, νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, με την κατάσταση της υγείας του να είναι εκτός κινδύνου.

Συγκεκριμένα, γύρω στη 1.00 μετά τα μεσάνυκτα, ενώ ο 68χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στη λεωφόρο Θαλασσινών Σπηλιών, στην Πέγεια, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, απώλεσε τον έλεγχο της, με αποτέλεσμα η μοτοσικλέτα να ανατραπεί στον δρόμο.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ ο 68χρονος μεταφέρθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύματα στον θώρακα και στη λεκάνη.

Ο 68χρονος υποβλήθηκε σε εξέταση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης και ναρκωτικών με μηδενική ένδειξη.

Το Τμήμα Τροχαίας Πάφου διερευνά.

Διαβάστε επίσης: Λάρνακα: Μεθυσμένος οδηγός και χωρίς άδεια προκάλεσε τροχαίο-Τραυμάτισε 45χρονη







