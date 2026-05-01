Απαντά ο Μακάριος Δρουσιώτης στον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος σε συνέντευξη του στο ΚΥΠΕ, αναφερόμενος στην υπόθεση «Σάντη», εξέφρασε τη θέση πως οι «αποδείξεις φαίνεται να είναι είτε κατασκευασμένες και πλαστές, είτε παραπέμπουν σε μία προσχεδιασμένη ψεύτικη καταγγελία». Μάλιστα, ο κ. Παπαδόπουλος είχε δηλώσει πως εάν οι καταγγελίες αποδειχθούν αληθείς, οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση εγείρονται σοβαρά ζητήματα αφήνοντας και αιχμές ότι λόγω βουλευτικών εκλογών «κάποιοι να θεώρησαν ότι αυτές οι καταγγελίες μπορούν να προωθήσουν τις υποψηφιότητές τους».

Αυτούσια η ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη:

Το 1,5 εκ. από τον Συνεργατισμό, και η Αναστασία στη Themis

“Ο Νικόλας Παπαδόπουλος στεναχωριέται επειδή πλήττονται οι θεσμοί και αποπροσανατολίζεται η Αστυνομία από τα πραγματικά εγκλήματα, ενώ η υφαρπαγή περιουσιών δισεκατομμυρίων και η διοχέτευση των κερδών στο εξωτερικό χωρίς καμιά φορολογία, είναι ηθικά άψογη και ποινικά άμεμπτη…”

Το δικηγορικό γραφείο Τάσος Παπαδόπουλος και Συνεργάτες έλαβε από τον Συνεργατισμό 1,5 εκατομμύρια για να ελέγξει τα έγγραφα της συμφωνίας «πώλησης» του στην Ελληνική Τράπεζα.

Αυτή δεν ήταν συμφωνία πώλησης, ήταν αρπαγή δημόσιου πλούτου.

Αμέσως μετά, το ΔΗΚΟ ψήφισε στη Βουλή όλα τα νομοσχέδια για τις εκποιήσεις, με τα οποία νομιμοποίησαν την τοκογλυφία τον 21ο αιώνα και έκαναν τις εταιρείες αγοράς δανείων μεγαλοτσιφλικάδες.

Το 2013 η PIMCO κατακρεούργησε τις αξίες των δανείων, το 2018 έγινε μεγαλομέτοχος στην Ελληνική Τράπεζα όταν απορρόφησε τον Συνεργατισμό, και το 2023 αγόρασε δάνεια της τράπεζας της οποίας ήταν μέτοχος (“Project Starlight”), συμβατικής αξίας 1,4 δις, έναντι 236 εκ., πληρώνοντας 80 εκ και τα υπόλοιπα από τις εισπράξεις των εκποιήσεων.

Τον Οκτώβριο του 2023 η Αναστασία Παπαδοπούλου διορίστηκε στο Συμβούλιο της Themis S1, της εταιρείας της PIMCO η οποία απέκτησε τα δάνεια της Ελληνικής.

Χθες, ο Νικόλας Παπαδόπουλος σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ, αναφερόμενος στην υπόθεση Σάντη, είπε ότι η υποβολή ψευδών καταγγελιών πλήττει τη λειτουργία των θεσμών και αποσπά πολύτιμους πόρους από την αντιμετώπιση πραγματικών εγκλημάτων. Εάν αυτό έγινε για προεκλογικούς λόγους, είπε, «δεν είναι μόνον ηθικά καταδικαστέο, πιθανώς να είναι και ποινικά επίληψιμο».

