Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε στη Λεμεσό η είδηση του θανάτου του 21χρονου Άγγελου Κόμπου, ο οποίος υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του, τρεις ημέρες μετά από τροχαίο ατύχημα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 2 Μαΐου 2026, στις 9:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, στον Άγιο Αθανάσιο. Η οικογένεια έχει εκφράσει την επιθυμία όσοι παρευρεθούν να είναι ντυμένοι στα λευκά, ενώ αντί συλλυπητηρίων θα γίνονται εισφορές προς τον σύνδεσμο «Ένα όνειρο μία ευχή».

Ο νεαρός νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση από το βράδυ της Παρασκευής, όταν και τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στην οδό Γεωργίου Α’, στην παραλιακή περιοχή της πόλης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η νεκροτομή που διενεργήθηκε από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους κατέδειξε ότι ο θάνατός του προήλθε από βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 21χρονος επέβαινε ως συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε 23χρονος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε στο πίσω μέρος οχήματος που οδηγούσε 20χρονος.

Έρευνες της Τροχαίας δείχνουν ότι οι δύο επιβαίνοντες στη μοτοσικλέτα δεν φορούσαν προστατευτικά κράνη. Παράλληλα, υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης φέρεται να καταγράφει τη μοτοσικλέτα να κινείται με ανυψωμένο τον μπροστινό τροχό πριν από τη μοιραία πρόσκρουση.

Οι αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για να διακριβωθούν πλήρως τα αίτια της τραγωδίας.