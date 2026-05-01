Για τη συνέχιση των αγώνων για έναν πιο δίκαιο κόσμο, κατά των πολέμων και της καταστροφής, και για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, διαβεβαίωσαν ΠΕΟ και Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, κατά την Πρωτομαγιάτικη Εκδήλωση της ΠΕΟ που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, διαβεβαίωσε στην ομιλία της για τη συνέχιση των αγώνων για ένα κόσμο δίκαιο, ειρηνικό χωρίς εκμετάλλευση.

Η ΠΕΟ, είπε η κ. Χαραλάμπους, συνεχίζει την μάχη για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, για αξιοπρεπή κατώτατο μισθό χωρίς εξαιρέσεις, με ωριαία απόδοση και κατοχυρωμένα βασικά δικαιώματα.

Προτεραιότητα για την κυπριακή εργατική τάξη είναι και η απαλλαγή από την κατοχή και η επανένωση του τόπου μας, είπε ακόμη, σημειώνοντας ότι το Κυπριακό βρίσκεται στο μακροβιότερο αδιέξοδο «με τον κίνδυνο της διχοτόμησης πιο κοντά από ποτέ».

Ενόψει και της εξαγγελθείσας πρόθεσης του Γ.Γ. για πρόοδο πριν την λήξη της θητείας του, επιβάλλεται να επιδειχθεί η αναγκαία πολιτική βούληση και από τις δυο πλευρές για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από το σημείο που έμειναν, είπε. «Επιβάλλεται ξεκάθαρη αποδοχή του κεκτημένου των συνομιλιών. Καθαρά μηνύματα χωρίς αμφισημίες και μεγαλοστομίες», πρόσθεσε.

Στην ομιλία της η κ. Χαραλάμπους σημείωσε ότι σήμερα οι εργαζόμενοι σε ολόκληρο το κόσμο τιμούν το παρελθόν, διεκδικώντας ένα πιο δίκαιο μέλλον χωρίς εκμετάλλευση και ότι, 140 χρόνια μετά την Πρωτομαγιά του 1886 «η σημασία εκείνης της εξέγερσης παραμένει ζωντανή και τα μηνύματα της φρέσκα».

Η φετινή Πρωτομαγιά, ανέφερε η κ. Χαραλάμπους, βρίσκει τους εργαζόμενους και τους λαούς σε «ένα νέο κύμα έντασης της επιθετικότητας των ΗΠΑ και κλιμάκωσης της στρατικοποίησης». «Ο πόλεμος ενάντια του Ιράν αποτελεί ακόμα ένα επεισόδιο στην απροκάλυπτη παραβίαση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου από τις ΗΠΑ και τον σύμμαχο τους Νετανιάχου. Ακολουθεί την γενοκτονία ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό, την απαγωγή του εκλεγμένου Προέδρου της Βενεζουέλας και το εντεινόμενο απάνθρωπο εμπάργκο ενάντια στο λαό της Κούβας», είπε.

«Αρνούμαστε να είμαστε τα θύματα των δικών τους πολέμων, αρνούμαστε να υποβαθμίζεται το βιοτικό μας επίπεδο, να περικόπτονται κοινωνικές παροχές για να ταΐζεται η βιομηχανία του πολέμου», είπε, σημειώνοντας ότι ο αγώνας ενάντια στον πόλεμο είναι αναγκαιότητα για την προοπτική και το μέλλον της εργατικής τάξης σε ολόκληρο το κόσμο.

Η ΓΓ της ΠΕΟ ανέφερε ακόμη ότι την προηγούμενη εβδομάδα μια έρευνα της Ε.Ε. «κατέρριψε το αφήγημα ότι σε αυτό τον τόπο όλοι ευημερούν». Η Κύπρος, είπε, καταγράφει την μεγαλύτερη αύξηση από τις χώρες της Ε.Ε. στη συγκέντρωση πλούτου, σημειώνοντας ότι «το ανώτατο 10% των εισοδημάτων κρατά στα χέρια του τα 2/3 του πλούτου αυτού του τόπου… και τι μένει για το 90%, για τους πολλούς; Το 1/3».

«Αυτό είναι ευημερία για τους λίγους, αγώνας επιβίωσης για τους πολλούς», είπε, σημειώνοντας ότι σταθερότητα και ασφάλεια σημαίνει οι μισθοί να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων.

Σημείωσε ότι, ο κατώτατος μισθός, «όπως τον αποφάσισε η Kυβέρνηση, και που θα ισχύει για 2 χρόνια, μόλις που φτάνει στο 55% του διάμεσου μισθού. Κάτω από το όριο του 60% που θέτει η οδηγία της Ε.Ε.».

Πρόσθεσε ότι εξακολουθεί να απουσιάζει από το διάταγμα η ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού «παρά τις πολλές επί τούτου δεσμεύσεις της Kυβέρνησης».

Είπε ακόμη ότι, η στήριξη και η επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) είναι ο πιο ισχυρός μηχανισμός για να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς μισθοί, ΑΤΑ, ταμεία προνοίας και βασικά δικαιώματα για όλους.

Κάλεσε την Kυβέρνηση «να τερματίσει την πολιτική του επιτήδειου ουδέτερου και επιτέλους να πει ποια είναι η δική της πρόταση για να στηριχθούν οι Σ.Σ.Ε» και να προχωρήσει σε υποστηρικτική νομοθεσία που να οδηγεί σε εφαρμογή των συμφωνηθέντων στις συλλογικές συμβάσεις. Ζήτησε επίσης όπως εισάξει πρόνοια στο διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό που να διασφαλίζει ότι στους κλάδους που υπάρχουν συμφωνημένα μίνιμουμ πρόσληψης, αυτά θα είναι οι υποχρεωτικοί Κατώτατοι Μισθοί και να επανέλθει ως πρόνοια στα κριτήρια απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες η προϋπόθεση για εφαρμογή Σ.Σ.Ε. για όλο το προσωπικό.

«Αν τελικά το νομοσχέδιο που θα πάρει η Kυβέρνηση για εφαρμογή της οδηγίας για τον κατώτατο μισθό είναι αυτό που έθεσε ενώπιον μας στο Ε.Σ.Σ. τότε ξεκάθαρα λέμε: Έχουμε σοβαρές διαφωνίες και είναι αιτία σύγκρουσης», είπε.

Αναφερόμενη στο θέμα της ΑΤΑ, και σε δηλώσεις του Προέδρου της ΟΕΒ για το θέμα αυτό, είπε ότι η αμφισβήτηση της συμφωνίας λίγους μήνες μετά που επιτεύχθηκε «είναι αμφισβήτηση του ίδιου του συστήματος εργασιακών σχέσεων το οποίο κατά τα άλλα θέλουν να προφυλάξουν». «Εκείνο που μπορεί να είναι βέβαιος ο Πρόεδρος της ΟΕΒ είναι ότι δεν θα επιτρέψουμε ούτε παραβίαση της συμφωνίας ούτε κατάργηση της ΑΤΑ», είπε η κ. Χαραλάμπους.

Είπε ακόμη ότι «άμεσα» η Kυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε νέα μέτρα, όπως, μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στο 5% στον ηλεκτρισμό και κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, αύξηση όλων των κοινωνικών επιδομάτων και διασύνδεση τους με τον τιμάριθμο.

Για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, είπε ότι «υπάρχουν πολλά κενά και προβληματικά στοιχεία στα όσα μας προτείνονται μέχρι τώρα» αλλά ότι υπάρχουν και θετικά στοιχεία όπως η πρόταση για το ζήτημα του χρέους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ).

Για να είναι ολοκληρωμένη και κοινωνικά δίκαιη η μεταρρύθμιση, είπε, πρέπει να διασφαλίζει επαρκές εισόδημα σε όλα τα άτομα που συνταξιοδοτούνται με τρόπο που να μην υπάρχουν φτωχοί συνταξιούχοι, να επιλύει με δίκαιο και ισότιμο τρόπο το πέναλτι του 12% για όλους, και την παραχώρηση σύνταξης χηρείας στους άνδρες, και να επεκτείνει τα ταμεία προνοίας σε όλους τους μισθωτούς. Σύμφωνα με την κ. Χαραλάμπους, θα πρέπει ακόμη να διευθετηθεί το χρέος του κράτους προς το Τ.Κ.Α.

Η κ. Χαραλάμπους ανέφερε ακόμη ότι το ΑΚΕΛ και η κοινοβουλευτική του ομάδα ήταν συνοδοιπόροι στους αγώνες της ΠΕΟ. Σημειώνοντας ότι, από τη μια είναι τα συμφέροντα του κεφαλαίου και του πλούτου, η υπεράσπιση των προνομίων των λίγων και από την άλλη τα συμφέροντα των εργαζομένων, των πολλών, της κοινωνίας, είπε ότι, «σε αυτό το καθοριστικό για το μέλλον και την προοπτική των εργαζομένων ζήτημα το ΑΚΕΛ ήταν πάντοτε εκεί μαζί με τους εργαζόμενους, την κοινωνία».

«Συνεχίζουμε τους αγώνες, κομμάτι και εμείς της παγκόσμιας εργατικής τάξης, για ένα κόσμο δίκαιο, ειρηνικό χωρίς εκμετάλλευση», είπε τέλος.

Μετά τις ομιλίες της κ. Χαραλάμπους και του ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου στην Πλατεία Ελευθερίας, πραγματοποιήθηκε πορεία προς το γήπεδο της νεκρής ζώνης κοντά στο Λήδρα Πάλας, όπου κατέληξε και η πορεία των Τουρκοκυπριακών Συνδικάτων DEV-IS, KTAMS, KTOS, KTOEOS, BES, KOOP-SEN, και DAU-SEN.

Εκεί, απηύθυνε χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ), Πάμπης Κυρίτσης. Διαβεβαίωσε για την στήριξη της Ομοσπονδίας στους εργαζόμενους της Κύπρου, «στους μαχητικούς αγώνες που παρακολουθούμε και στις δυο κοινότητες με επικεφαλής τις οργανώσεις που είναι μέλη της ΠΣΟ, για την υπεράσπιση ιστορικών κατακτήσεων που κερδήθηκαν με σκληρούς αγώνες, όπως η ΑΤΑ και για το δικαίωμα στην δουλειά με δικαιώματα και συλλογικές συμβάσεις εργασίας».

Την μεγάλη αυτή παγκόσμια μέρα των εργαζομένων, είπε, «ενώνουμε μαζί σας την φωνή μας για να φωνάξουμε όχι στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, όχι στην οικονομία του πολέμου και της καταστροφής, όχι σε νέες επιθέσεις στα κοινωνικά ταμεία και στα κονδύλια για την υγεία, την παιδεία και την κοινωνική ασφάλιση, όχι στην συρρίκνωση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων».

Η ΠΣΟ, είπε, μεταξύ άλλων, «ήταν και παραμένει σταθερός συμπαραστάτης στον αγώνα του κυπριακού λαού για λύση και επανένωση της μοιρασμένης μας πατρίδας στο πλαίσιο μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα και με πολιτική ισότητα όπως ορίζεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, για ένα κράτος αποστρατικοποιημένο και ανεξάρτητο, χωρίς ξένους στρατούς και βάσεις και χωρίς προστάτες και κηδεμόνες».

«Το όπλο της εργατικής τάξης είναι η αλληλεγγύη και ο διεθνισμός», είπε ο κ. Κυρίτσης καλώντας σε συνέχιση της πορείας που χάραξαν «οι ηρωικοί μάρτυρες του Σικάγο με την ίδια πίστη και αποφασιστικότητα και με το ίδιο όραμα για ένα κόσμο χωρίς ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, χωρίς διακρίσεις και χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο».

Κατά την εκδήλωση στο Λήδρα Πάλας διαβάστηκε και η Κοινή Διακήρυξη της ΠΕΟ, και των Τ/κ συνδικάτων, όπου σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι η επανένωση της Κύπρου παραμένει προτεραιότητα για την εργατική τάξη της Κύπρου, παράλληλα με την προσήλωση στην «ανάγκη για λύση στο συμφωνημένο πλαίσιο της Δικοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, με ένα κράτος, με μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα». Γίνεται επίσης έκκληση στους δύο ηγέτες να δείξουν την αναγκαία πολιτική βούληση ώστε να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες. Γίνεται ακόμη αναφορά σε κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι εργαζόμενοι, παράλληλα με την ανάγκη για εντατικοποίηση του κοινού αγώνα για την επανένωση της πατρίδας και για ενότητα και αλληλεγγύη.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές θα ακολουθούσε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τους Γιώργο Καλογήρου, Ιζέλ Σεϊλανί, Ουμούτ Αλμπαϊράκ, Νιγιάλ Όζτουρκ, Άννα Χρυσάνθου, και Φρειδερίκη Τομπάζου.

Πηγή: ΚΥΠΕ