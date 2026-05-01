Σε συναγερμό τέθηκε η Αστυνομία το βράδυ της Πέμπτης για έκρηξη σε οικία.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 10:30 χθες βράδυ λήφθηκε πληροφορία για ισχυρή έκρηξη σε οικία ζεύγους ηλικίας 74 και 75 ετών, στην Πάφο.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, όπου από τις πρώτες εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στην αυλή της οικίας, προκαλώντας ζημιές σε παράθυρα της κατοικίας.

Από περαιτέρω εξετάσεις που διενεργήθηκαν σήμερα στη σκηνή, διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη οφείλεται σε αμυντική στρατιωτική χειροβομβίδα.

Από τη σκηνή παραλήφθηκαν τεκμήρια, τα οποία θα αποσταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης: «Ντου» της ΥΚΑΝ σε διαμέρισμα – Δύο πρόσωπα πήδηξαν από τον δεύτερο όροφο