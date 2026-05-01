Με πορείες, ομιλίες και εκδηλώσεις σε όλες τις πόλεις τιμάται η Εργατική Πρωτομαγιά στην Κύπρο, με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να στέλνουν μηνύματα για τα εργασιακά δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Στη Λάρνακα, η ΠΕΟ πραγματοποιεί προσυγκέντρωση στο οίκημά της στις 09:30 και ακολουθεί πορεία προς την Πλατεία Φοινικούδων, όπου θα γίνει η κεντρική ομιλία από τον Επαρχιακό Γραμματέα και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Αντίστοιχα, στη Λεμεσό, η εκδήλωση ξεκινά στις 10:00 με συγκέντρωση στο οίκημα της ΠΕΟ και πορεία προς την πλατεία Εναερίου, ενώ θα ακολουθήσουν ομιλία και πολιτιστικό πρόγραμμα.

Στην Πάφο, η ΠΕΟ διοργανώνει στις 10:00 συγκέντρωση με ομιλία, καλλιτεχνικό πρόγραμμα και πορεία, ενώ στην επαρχία Αμμοχώστου η εκδήλωση στις 17:15 περιλαμβάνει ομιλία, καλλιτεχνικές παρεμβάσεις και παρέλαση στους δρόμους της περιοχής.

Στη Λευκωσία, η ΣΕΚ πραγματοποιεί στις 10:30 εκδήλωση στα κεντρικά της γραφεία στον Στρόβολο, όπου θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Εργατικών, Κοινωνικών και Εθνικών Αγώνων. Κύριος ομιλητής θα είναι ο Γενικός Γραμματέας Ανδρέας Μάτσας της οργάνωσης, ενώ θα παραστεί και η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, καθώς και ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας που θα απευθύνει χαιρετισμό.

Το απόγευμα στις 17:00, συνδικαλιστικές οργανώσεις από τις δύο κοινότητες, μεταξύ των οποίων ΠΕΟ και τουρκοκυπριακά συνδικάτα, διοργανώνουν κοινή εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας, με ομιλίες και πορεία που θα καταλήξει στη νεκρή ζώνη, όπου θα πραγματοποιηθεί καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Εξάλλου, εκδήλωση για την Πρωτομαγιά θα πραγματοποιηθεί στις 15:30 και στο Βουνί Λεμεσού, όπου θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός Υγείας.

Σημειώνεται ότι οι εκδηλώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά άρχισαν από χθες, με την πραγματοποίηση της πρωτομαγιάτικης εκδήλωσης της ΔΕΟΚ.