Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη τριών προσώπων, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, παράνομη είσοδος, παράνομη κατοχή περιουσίας και παράνομη κατοχή ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 522 οχήματα και ελέγχθηκαν 727 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 42 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 13 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 174 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 55 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 203 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους πέντε οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί, ενώ δύο οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικό έλεγχο ναρκοτέστ. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.