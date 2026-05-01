Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 38χρονος μοτοσυκλετιστής στην Πάφο μετά από οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 10.40 το βράδυ της Παρασκευής στη λεωφόρο Χρυσονέρας, στην Κισσόνεργα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 38χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονη. Ο μοτοσικλετιστής, ο οποίος δεν έφερε προστατευτικό κράνος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Σύμφωνα με τους επι καθήκοντι ιατρούς, η κατάσταση του θεωρείται κρίσιμη. Στην οδηγό του οχήματος διενεργήθηκε έλεγχος ναρκοτέστ και αλκοτέστ με αρνητική ένδειξη.

Η Τροχαία Πάφου σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Πέγειας συνεχίζουν τις εξετάσεις.

