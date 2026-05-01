Ασθενές βαρομετρικό χαμηλό επηρεάζει την περιοχή, με τον καιρό να παρουσιάζει σταδιακή μεταβολή τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να αιωρείται αραιή σκόνη στην ατμόσφαιρα, ενώ από την Κυριακή καταφθάνει σχετικά ψυχρή αέρια μάζα, η οποία θα ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία και θα φέρει βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης και της χαμηλής νέφωσης, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά. Κατά το μεσημέρι και μετά ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται κυρίως στα ορεινά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η μεμονωμένη καταιγίδα. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και σταδιακά και αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, κατά τόπους αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν προοδευτικά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά συννεφιασμένος κυρίως από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ κατά τόπους αναμένεται παροδικά να σημειώνονται βροχές, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες, όπου ενδέχεται να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Το πεδίο των ανέμων θα είναι σημαντικά ενισχυμένο.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει αισθητή πτώση, για να βρεθεί έτσι σημαντικά πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Τη Δευτέρα δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.