Τελέστηκαν την Πέμπτηη τα εγκαίνια του αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη - Ευρύχου με τον Υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη να δηλώνει ότι ολοκληρώνεται ένα έργο με ουσιαστική σημασία για την πρόσβαση προς τις ορεινές περιοχές του τόπου μας και το οποίο για χρόνια αποτελούσε βασική προτεραιότητα.

Ο αυτοκινητόδρομος, μήκους περίπου 11,3 χιλιομέτρων, αποτελεί τη Δ΄ φάση του άξονα Λευκωσίας – Τροόδους και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη βελτίωση της προσβασιμότητας προς τις ορεινές περιοχές.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός το έργο υλοποιήθηκε ως έργο σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, ανταποκρινόμενο σε διαχρονικά αιτήματα των περιοχών της Σολέας και της Μαραθάσας.

"Η κατασκευή του έργου πραγματοποιήθηκε σε απαιτητικές συνθήκες, λόγω του ορεινού ανάγλυφου και της διέλευσης από περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Παράλληλα, οι διεθνείς εξελίξεις και οι πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα δημιούργησαν πρόσθετες δυσκολίες. Παρά ταύτα, με σωστό σχεδιασμό και συντονισμό, το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία, παραδίδοντας σήμερα έναν σύγχρονο και ασφαλή οδικό άξονα", ανάφερε.

Ο κ. Βαφεάδης είπε ότι το έργο βελτιώνει την οδική ασφάλεια, μειώνει τον χρόνο διαδρομής και διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, ενισχύει την αναπτυξιακή προοπτική των περιοχών της Σολέας και της Μαραθάσας, συμβάλλοντας στην οικονομική δραστηριότητα και τον τουρισμό.

"Η υλοποίηση τέτοιων έργων αποδεικνύει στην πράξη ότι ο σχεδιασμός μας δεν περιορίζεται στα αστικά κέντρα, αλλά επεκτείνεται με συνέπεια και στην ύπαιθρο, με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα", ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό η Κυβέρνηση προχωρεί ήδη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του επόμενου τμήματος Δένειας – Αστρομερίτη, μήκους 17 χιλιομέτρων, το οποίο θα συμβάλει στην ολοκλήρωση του οδικού άξονα Λευκωσίας – Τροόδους, ανταποκρινόμενο σε ένα διαχρονικό αίτημα των τοπικών περιοχών.

Πηγή: ΚΥΠΕ