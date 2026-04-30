Εντοπίστηκε και συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας, άντρας ηλικίας 34 ετών, ο οποίος καταζητείτο σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης με μαχαίρι και τραυματισμού, με θύμα άντρα ηλικίας 44 ετών.

Αστυνομική ανακοίνωση αναφέρει ότι ο 34χρονος εντοπίστηκε από μέλη της Αστυνομίας και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, λίγο μετά τις 3.15 το απόγευμα της Πέμπτης στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, η επίθεση διαπράχθηκε γύρω στις 06:40 το πρωί, στις 28 Απριλίου, όταν άνδρας, ο οποίος περιφερόταν στη λεωφόρο Προδρόμου, στον Στρόβολο, μετά από αντιπαράθεση, επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας τον 44χρονο στην κοιλιακή χώρα και στον δεξιό αντιβραχίονα.

Υπενθυμίζεται ότι φωτογραφία και τα στοιχεία του 34χρονου υπόπτου, δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Αστυνομία στις 29 Απριλίου, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσε να οδηγήσουν στον εντοπισμό του.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.

