Σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση πιθανής απαγωγής αλλοδαπού προσώπου, το ΤΑΕ Λάρνακας, κατόπιν εξετάσεων, κατόρθωσε να εξασφαλίσει τηλεφωνική επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης με το φερόμενο θύμα. Από την επικοινωνία διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι ελεύθερο και δεν έχει απαχθεί από οποιοδήποτε άτομο.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, φαίνεται να έπεσε θύμα επίθεσης από ομοεθνείς του, μεταξύ των οποίων και πρόσωπο εναντίον του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης.

Παρά τις προσπάθειες της Αστυνομίας, το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν επιθυμεί να παρουσιαστεί αυτοβούλως ή να μεταφερθεί σε αστυνομικό σταθμό, επικαλούμενο το γεγονός ότι διαμένει παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας και επιδιώκει να αποφύγει ενδεχόμενη σύλληψη.

Οι εξετάσεις από το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζονται, τόσο για τον εντοπισμό των δραστών όσο και του ίδιου του προσώπου.

