Κλειστές είναι γύρω στις 3.45 το απόγευμα, οι δύο δεξιά λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας και στις δύο κατευθύνσεις προς Λάρνακα και προς Λευκωσία, στο τμήμα πριν τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, λόγω βλάβης σε υπόγειο αγωγό τηλεπικοινωνιών. Η τροχαία κίνηση διοχετεύεται μέσω της αριστερής λωρίδας στις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητοδρόμου.

Στον αυτοκινητόδρομο παρατηρείται συμφόρηση της κυκλοφορίας, στην κατεύθυνση από Λευκωσία προς Λάρνακα, από το ύψος της περιοχής Αθηένου/ Κόσιης, μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς.

Προτρέπονται οι διερχόμενοι οδηγοί οχημάτων, που κατευθύνονται από Λευκωσία προς Λάρνακα, καθώς και από Λευκωσία προς το Αεροδρόμιο Λάρνακας, όπως εναλλακτικά χρησιμοποιούν τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λάρνακας, μέσω των εξόδων προς Λύμπια και προς Αθηένου, καθώς επίσης και τον αυτοκινητόδρομο Κοφίνου-Λάρνακας, μέσω του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, που καλούνται να κινούνται με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα.