Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ) και το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (CMMI) ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) για την καθιέρωση μακροπρόθεσμης συνεργασίας στους τομείς της έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης που σχετίζονται με θέματα θαλάσσιας και ναυτιλιακής φύσεως, καθώς και τη βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων, αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους, η τελετή υπογραφής «πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του ΕΟΑ στη Λάρνακα από τον Άγγελο Χατζηχαραλάμπους, Πρόεδρο του Συμβουλίου του ΕΟΑΛ και τον Ζαχαρία Σιόκουρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών».

Το Μνημόνιο Συνεργασίας «αναγνωρίζει τη δέσμευση των δύο οργανισμών στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στην επίλυση τοπικών ζητημάτων σε σχέση με τη βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων, αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών, στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και στη βελτίωση των υπηρεσιών του ΕΟΑΛ», αναφέρεται.

Συγκεκριμένα «το CMMI και ο ΕΟΑΛ θα συνεργαστούν στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και τη βελτιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης, την έρευνα και τεχνολογική υποστήριξη για σύγχρονα και αποδοτικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων, την ενίσχυση διαδικασιών αδειοδότησης ανάπτυξης μέσω ψηφιοποίησης, μοντελοποίησης και επιστημονικής ανάλυσης", προστίθεται.

Επίσης για "τη βιώσιμη διαχείριση υγρών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών κυκλικής οικονομίας, ανακύκλωσης και μείωσης αποβλήτων, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και ανάλυση, συμπεριλαμβανομένης της συστηματικής συλλογής, επεξεργασίας, αξιολόγησης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών δεδομένων, και την αμοιβαία αξιοποίηση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των μέσων και του εξειδικευμένου προσωπικού των δυο οργανισμών».

Ακόμη αναφέρεται πως«CMMI και ΕΟΑΛ στοχεύουν στην ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών, πιλοτικών έργων και δράσεων εφαρμοσμένης έρευνας στους πιο πάνω τομείς, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης».

Πηγή: ΚΥΠΕ